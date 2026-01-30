日本貓熊全數歸還中國 矢板明夫：早已不是單純「友好禮物」

日本上野動物園飼養的雙胞胎貓熊「曉曉」與「蕾蕾」（見圖）今年1月已返回中國。（美聯社資料照）

今年1月，日本上野動物園飼養的雙胞胎貓熊「曉曉」與「蕾蕾」返回中國，象徵日本自1972年以來，首次進入「沒有貓熊」的時代。對此，印太戰略智庫執行長、日本資深媒體人矢板明夫指出，日本新聞畫面中，人們排隊道別、流露不捨，彷彿在為一段長久情感關係畫下句點。

矢板明夫在臉書粉專「矢板明夫俱樂部」發布貼文稱，然而除了惜別情緒外，日本社會也出現另一種冷靜的聲音。因為，貓熊早已不是單純的「友好禮物」。

矢板明夫說，多年來，日本的動物園不僅需支付高額租借費用，還要負擔場館與醫療成本。一旦政治氣氛轉冷，貓熊便可能被中國找理由收回，留下財務壓力與空蕩的展區。對地方動物園經營者而言，其實是相當高風險的投資，而非文化交流。

且就在貓熊離開之際，中國駐日使館卻在社群媒體發文呼籲，「歡迎日本朋友到中國看大貓熊」。這番話讓不少日本人感到困惑。因為就在不久前，中國使館帳號仍頻繁以強硬語氣批評日本政治人物，如今卻突然轉為溫和宣傳貓熊觀光，矢板明夫直言，「前後反差之大，讓人難以適應」。

矢板明夫強調，這種「可愛外表、政治內涵」的操作，正是所謂的「貓熊外交」。貓熊被包裝成善意象徵，實際上卻成為外交工具，由中國單方面掌控節奏。關係好時，是友誼標誌，關係緊張時，便被用來施壓。

矢板明夫表示，時代已經改變，動物園也需要與時俱進，實在沒必要再依賴一對隨時可能被帶走的政治符號吸引遊客。貓熊回國，正提醒日本社會，該結束的不只是貓熊的展出，而是那套披著可愛外衣，卻暗藏算計的「貓熊外交」。

