川普稱普廷給他面子 答應1週內不攻擊基輔及其他城鎮

美國總統川普29日表示，俄羅斯總統普廷已同意，1週內不攻擊烏克蘭首都基輔及其他城鎮。不過，克里姆林宮尚未證實普廷是否同意這項暫停攻擊的安排。

美聯社報導，俄羅斯近來持續猛烈打擊烏克蘭的關鍵基礎設施，企圖削弱民眾的抵抗意志，讓全國多地民眾在隆冬時節被迫忍受沒有暖氣的生活。

川普在白宮內閣會議上表示：「我親自請求普廷總統，在這段……極端寒冷期間，1週內不要對基輔以及各城市和城鎮開火。」他說，普廷「已經同意這件事」。

稍早前，克里姆林宮發言人佩斯科夫被問到俄烏之間是否正在討論相互暫停攻擊能源設施時，拒絕對此置評。

烏克蘭總統澤倫斯基28日深夜警告，儘管本週末將進行由美國斡旋的和平談判，但莫斯科正準備發動新一波大規模攻擊。他指出，烏克蘭情報顯示，俄國正在集結兵力，準備發動大規模空襲。過去的大型攻擊行動，有時動用超過800架無人機，以及巡弋飛彈與彈道飛彈，目標多為烏克蘭電力系統。

川普表示，他對普廷同意暫停攻擊感到滿意。基輔從去年底開始一直飽受嚴重電力短缺之苦，氣象預報顯示，30日起將進入一段極度寒冷的天氣，並持續至下週。國家緊急服務部門警告，部分地區氣溫將降至攝氏零下30度。

川普說，當他向普廷提出請求時，「很多人跟我說，『不要浪費這通電話，你不可能得到這個結果。』」然而，「結果他做到了，我們對此感到非常高興。」

川普並未說明他與普廷通話的時間，也未指出停火將於何時生效。白宮也未立即回應外界就這項有限暫停措施的範圍與時程所提出的詢問。

