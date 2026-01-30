為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    川普稱哈瑪斯將解除武裝　加薩和平協議關鍵

    2026/01/30 05:30 中央社

    美國總統川普今天表示，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）將會放下武器，儘管此一武裝組織尚未證實，但若成真，將是哈瑪斯與以色列脆弱停火協議中的一大進展。

    法新社報導，川普在內閣會議上說：「很多人說（哈瑪斯）永遠不會解除武裝。看起來他們將會。」

    哈瑪斯被美國視為恐怖組織，不過川普在以色列部隊自加薩帶回最後一名人質吉維利（Ran Gvili）遺體後，稱讚與哈瑪斯之間的合作。

    川普說：「他們確實助我們把那些遺體帶回來，那個家庭非常感激。」

    川普要求中東問題特使魏科夫（Steve Witkoff）報告當地最新情勢。當時威科夫坐在房間一側，內閣成員與媒體在旁聆聽。

    態度樂觀的魏科夫表示，他有高度信心哈瑪斯會履行承諾。「我們已把恐怖分子趕出那裡，他們將會解除武裝。他們會的，因為他們別無選擇。」

    魏科夫對川普說：「他們會放棄的。他們會放棄AK-47步槍。」

    哈瑪斯表示，歸還吉維利的遺體顯示其對停火的承諾，但哈瑪斯迄今仍未交出武器。

    哈瑪斯多次表示，解除武裝是一條紅線，但也曾暗示，可能願意將武器交給巴勒斯坦治理當局。

    去年10月議定的停火計畫中，解除武裝是第二階段的關鍵。

    此外，一個巴勒斯坦技術官僚委員會也已成立，目標是接管飽受戰火摧殘的加薩走廊（Gaza Strip）。（編譯：屈享平）1150130

