19歲重機網紅「Baby Rider」示威遭槍殺 伊朗官方稱車禍引爆質疑

伊朗反政府抗議浪潮持續延燒之際，本名為Diana Bahador的19歲摩托車網紅「寶貝騎士（Baby Rider）」，卻在示威中遭安全部隊實彈射擊身亡，震驚國際，她平時以分享重機特技影片為主，個人社群帳號更是吸引逾15萬名追蹤者，如今卻成為這波抗議中悲劇象徵。

根據《The Sun》 報導，人權組織指出，Diana Bahador在參與街頭抗爭時被擊中兩槍，當晚當地安全部隊對示威者展開激烈鎮壓，使用包括機關槍在內的重型武器攻擊人群。

Diana Bahador生前常在社群上分享的影片，呈現她騎乘重機不戴頭巾的畫面，事實上，在該國女性不戴頭巾及騎乘機車均屬違法事項，她的做法正好顛覆伊朗對女性的傳統限制。

然而，伊朗官方卻聲稱她的死亡是交通意外，與安全部隊無關，一度引發質疑，整起事件引起大批網友關注，隨著抗議活動持續，短短數周內，仍有不少抗議者因此喪生。

