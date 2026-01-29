金民錫訪美未獲維安保護 韓媒：恐與南韓爭取加拿大潛艇訂單有關

南韓國務總理金民錫（圖左）22日至26日訪問華府，並在23日與美國副總統范斯會面。（歐新社）

南韓《中央日報》報導，南韓國務總理金民錫22日至26日訪問華府，但美國國務院負責保護重要外賓的外交安全局（DSS），未向他提供維安服務，質疑他可能被美方「穿小鞋」，並指美國此舉恐與南韓想爭取加拿大潛艇訂單有關。

報導引述多名知情人士透露，金民錫在美訪問期間，並無DSS特工為其維安，具體原因尚不明確。但美方通常的立場是，DSS維安主要是提供給外長級人士，訪問美國的外國元首則由負責總統維安的美國特勤局（USSS）提供保護。由於金民錫並非國家元首，因此也未有USSS特工隨行保護。

DSS隸屬於美國國務院，是同時兼具調查職能的執法機構，主要任務是保護國務院高級官員等外交人員和相關的資產與訊息，並負責反恐、反情報等國內外調查工作。美國駐外大使的維安與設施同樣由DSS負責。在一般情況下，南韓外長因公務而訪問美國時，都會由DSS特工提供近身保護。

對此，南韓總理室相關人士表示，金民錫總理「在禮賓或維安方面並沒有任何不便，無論是出入境手續還是進入白宮時，都得到了格外周到的禮遇和特別關照」。

儘管如此，美國未向南韓總理提供連外長都有的維安服務，背後原因仍引發諸多揣測。不過，也有分析認為，南韓總理單獨訪問美國的前例不多，可能因此被視為例外。

但美國國務院在DSS國內任務的說明中，明確包括「保護國務卿和訪美的外國高級官員」。因此外界認為，南韓總理並非不符合維安條件。事實上，在川普首個總統任內的2018年和2019年，北韓勞動黨副委員長兼統戰部長金英哲訪美時，就曾由DSS特工提供近身保護。

與此同時，金民錫自美返國後，美國總統川普就宣布將把南韓多種進口產品的關稅由15%上調至25%。《華爾街日報》近日報導，美國副總統范斯23日在與金民錫會面時，曾警告南韓不要對對包括酷澎（Coupang）在內的美國科技公司採取不利措施，並稱若相關措施持續，可能動搖美韓貿易協議。但南韓外交部澄清，有關范斯就酷澎問題發出的警告並不屬實。

此外，業界也流傳1種說法，在川普對南韓投資延遲已有微詞的情況下，南韓總統秘書室室長姜勳植，為了爭取規模達60兆韓元（新台幣1.3兆元）的加拿大潛艇計畫訂單，率領特使團訪問加拿大，現代汽車董事長鄭義宣等企業界人士隨行，此舉可能令美方不快。

