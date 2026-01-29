戰雲密佈？美伊關係緊張 土耳其：願調停化解

2024年11月1日的檔案照顯示，土耳其士兵在土國東部、分隔土耳其與伊朗的邊境牆巡邏。（法新社）

值此伊朗外交部長阿拉齊（Abbas Araghchi）訪問鄰國土耳其前夕，土國外交部1名消息人士29日表示，土耳其屆時將主動表態願意協助化解華府與德黑蘭之間的緊張情勢；同日，土國1位不具名高官告訴法新社，因應美國可能攻擊伊朗，安卡拉正在考慮採取強化邊境安全的緊急措施。

這名不具名土國外交部消息人士說，土國外長費丹（Hakan Fidan）將在30日會見來訪的阿拉奇時，告訴對方︰「土耳其準備在透過對話化解當前（美伊）緊張局勢上，做出貢獻。」

同日，不具名的土國高官說，如果美國攻擊鄰國伊朗並導致伊朗伊斯蘭政權垮台，土耳其正在考慮在沿土伊邊境採取緊急應變計畫，內容包括增加部署邊境安全技術系統與駐軍人數。

土國是北大西洋公約組織（NATO）成員國，但經常反對針對與之比鄰的伊朗的軍事行動，因為土伊兩國接壤，共同邊界長達530公里。上述土國匿名高官說，部分的土伊共同邊界設有380公里長的隔離牆，但「事實證明這還不夠」。

由於伊朗當局強力鎮壓蔓延全國的示威抗議，據信已造成數千人死亡，曾揚言若德黑蘭當局繼續屠殺抗議人士就會對伊朗採取行動的華府，也尚未排除對伊朗進行軍事干預的可能性。

美國中央司令部26日表示，1支以航艦為首的美國海軍部隊已在中東水域就定位，但未透露具體位置。

