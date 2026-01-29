為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    冒死拍下新疆集中營鐵證！中國記者關恆流亡 美准許庇護了

    2026/01/29 17:58 即時新聞／綜合報導
    關恆冒死拍下新疆維吾爾集中營相關影像，公諸於世。（美聯社檔案照）

    關恆冒死拍下新疆維吾爾集中營相關影像，公諸於世。（美聯社檔案照）

    來自中國河南省的公民記者關恆2020年冒死到新疆，拍下被中共隱藏在荒郊野嶺的維吾爾人集中營（新疆再教育營），為了將這些侵害人權的影像公諸於世，關恆選擇流亡海外。但去年他被美國移民暨海關執法局（ICE）以非法入境逮捕，一度傳出將被遣返回中國。不過近日有好消息，美國聯邦移民法官准許關恆取得庇護身分。

    根據《紐約時報》報導，現年38歲的關恆，去年8月在紐約州遭到拘留，當時有許多人都擔憂他將會被遣返回中國，人權團體也直言如果關恆被送回中國，肯定會遭中共迫害。在各界接連聲援下，川普政府改口稱打算將關恆遣送到烏干達而非中國，去年12月下旬，美方又撤回遣送計畫，但關恆仍持續被關在移民收容所。

    美國移民法庭本週三（28日）審理此案，批准關恆獲得政治庇護。主審法官奧斯蘭德（Charles Ouslander）表示，關恆的證詞「可信也值得採信」，美國國務院過去已將中國在新疆對維吾爾人的作為定調是「種族滅絕」，關恆在紀錄中共侵害人權行為方面扮演重要角色。但國土安全部的律師稱，他們可能會提出上訴，依規定有30天可以上訴，這段期間關恆仍需被拘留。

    關恆2020年獨自駕車到新疆祕密拍下集中營相關影像，之後逃離中國，他先抵達厄瓜多，再從巴哈馬搭乘一艘小型充氣船前往美國佛羅里達州。他在海上時公開這段影像，畫面清楚呈現規模龐大的集中營區，包括高牆、瞭望塔、鐵絲網等設施。這些影像成為極為罕見、揭露中國對維吾爾人鎮壓的真實規模與殘酷程度的直接證據。

