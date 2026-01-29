回應血腥鎮壓！歐盟擬列伊朗革命衛隊為「恐怖組織」

歐盟預計將伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）列入恐怖組織名單。（法新社）

隨著先前持保留態度的法國於昨日表態支持，歐盟預計將伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）列入恐怖組織名單，這項重大制裁方案極可能在今（29）日的歐盟外長會議上獲得批准。

據《路透》報導，歐盟外長於今日召開會議，討論回應伊朗政府對國內抗議活動的強力鎮壓行動。法國外交部長巴霍（Jean-Noël Barrot）表示，法國將支持把伊斯蘭革命衛隊列入歐盟恐怖組織清單，認為伊朗對和平示威的血腥鎮壓已無法忽視。

請繼續往下閱讀...

報導指出，隨著法國立場轉變，加上德國與義大利表態支持，該決議在政治層面通過的可能性大幅提高，但依歐盟規定，仍須27個成員國一致同意。目前，多數成員國已主張比照美國做法，將革命衛隊列入恐怖組織名單。

法國政府過去對此議題態度審慎，主要顧慮此舉恐導致歐盟與伊朗外交關係全面中斷，並影響歐洲公民在伊朗的安全及釋放談判。巴黎方面尤其關切兩名法國公民的處境，兩人於去年獲釋後，目前仍居住在法國駐德黑蘭使館內。

歐盟外交官指出，考慮到革命衛隊在近期國內鎮壓及海外恐怖活動中所扮演的角色，歐洲必須發出強烈的政治信號。一名高級外交官更以幽默語氣形容：「如果它走起路來像鴨子，叫起來也像鴨子，那它就是隻鴨子。」

Iran : il ne peut y avoir d’impunité.



L’insoutenable répression de la révolte pacifique du peuple iranien ne peut rester sans réponse. Son courage inouï face à la violence qui s'est abattue aveuglément sur lui ne peut rester vain.



Avec nos partenaires européens, nous prendrons… — Jean-Noël Barrot （@jnbarrot） January 28, 2026

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法