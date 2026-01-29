為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    回應血腥鎮壓！歐盟擬列伊朗革命衛隊為「恐怖組織」

    2026/01/29 17:38 即時新聞／綜合報導
    歐盟預計將伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）列入恐怖組織名單。（法新社）

    歐盟預計將伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）列入恐怖組織名單。（法新社）

    隨著先前持保留態度的法國於昨日表態支持，歐盟預計將伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）列入恐怖組織名單，這項重大制裁方案極可能在今（29）日的歐盟外長會議上獲得批准。

    據《路透》報導，歐盟外長於今日召開會議，討論回應伊朗政府對國內抗議活動的強力鎮壓行動。法國外交部長巴霍（Jean-Noël Barrot）表示，法國將支持把伊斯蘭革命衛隊列入歐盟恐怖組織清單，認為伊朗對和平示威的血腥鎮壓已無法忽視。

    報導指出，隨著法國立場轉變，加上德國與義大利表態支持，該決議在政治層面通過的可能性大幅提高，但依歐盟規定，仍須27個成員國一致同意。目前，多數成員國已主張比照美國做法，將革命衛隊列入恐怖組織名單。

    法國政府過去對此議題態度審慎，主要顧慮此舉恐導致歐盟與伊朗外交關係全面中斷，並影響歐洲公民在伊朗的安全及釋放談判。巴黎方面尤其關切兩名法國公民的處境，兩人於去年獲釋後，目前仍居住在法國駐德黑蘭使館內。

    歐盟外交官指出，考慮到革命衛隊在近期國內鎮壓及海外恐怖活動中所扮演的角色，歐洲必須發出強烈的政治信號。一名高級外交官更以幽默語氣形容：「如果它走起路來像鴨子，叫起來也像鴨子，那它就是隻鴨子。」

