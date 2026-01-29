膽敢伸手觸碰金主愛的背部！ 北韓國防高官下場有2種

北韓領導人金正恩（前左）和女兒金主愛（前右），手持鐵鍬參與植樹活動。（法新社資料照）

北韓領導人金正恩的女兒金主愛向來被視為潛在接班人，日前她隨父親金正恩出席公開活動時，被一旁的國防相努光鐵（又譯盧光哲）拍背提醒，分析認為，努光鐵此舉犯了體制「禁忌」，會被視為「對白頭血統不敬」，可能觸怒金正恩，斷送政治前途甚至性命。

綜合媒體報導，金正恩5日視察海外軍事作戰功勛紀念館建設工地，女兒金主愛、妻子李雪主及胞妹勞動黨副部長金與正一同出席，和黨政幹部一起進行鏟土植樹活動。

現場畫面可見，金正恩一開始鏟土時，金主愛站在他身後並未立即參與鏟土，此時，努光鐵靠近金主愛並輕拍兩下她的背部，做出提醒她站到前面一起鏟土的手勢。李雪主在後面目睹整個過程，隨後走近金主愛，露出欲制止的姿態。

分析稱，在北韓，非血緣關係的人觸碰最高領導人家族「白頭血統」的行為極為罕見，很可能會被視為不敬。有傳言指，金正恩通常會在官方公開活動後，反覆查看影像，嚴格檢查幹部們的行為舉止，過去甚至有幹部因在會議中打瞌睡或不當態度而遭處決。有觀點認為，努光鐵本次「大膽」行為，恐遭肅清。

