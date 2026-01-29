吸收6退官當共諜 「復康聯盟黨」主席屈宏義判刑10年定讞

「復康聯盟黨」主席屈宏義收受中共資金發展「武力內應組織」，吸收退伍軍人拍攝AIT、軍事基地照片並測繪座標圖，甚至想成立狙擊隊伺機狙殺「台獨份子」，被判處10年有期徒刑定讞。（記者張瑞楨翻攝自YOUTUBE）

「復康聯盟黨」黨主席屈宏義收受中共資金，吸收台灣現役與退伍軍人發展中共在台的「武力內應組織」，他共吸收6名退伍軍人，指示成員拍攝AIT、軍事基地照片並測繪座標圖，甚至想成立狙擊隊伺機狙殺「台獨份子」，高等法院台中分院去年6月依違反國家安全法，將屈宏義判處10年有期徒刑，6名加入的共諜各判3年半至8年半；最高法院駁回7人上訴定讞。

6名被吸收的退伍軍官也上訴被駁回，確定刑期為黃桂坤8年6月徒刑，戴學文、林健華8年，朱賢寰、余天民7年徒刑，廖永清（原名廖承瀚）3年6月。

請繼續往下閱讀...

台中高分檢起訴指出，屈宏義為校級退伍軍官，退伍後到中國經商，2019年接受中共解放軍情治機關「深圳新四軍研究會」首長「張叔叔」張昌國的金錢與指示，在台灣吸收退伍軍人，發展中共「武力內應組織」。

屈男吸收6名退役軍士官加入組織當幹部，指示他們收集少將以上名冊，繪製阿里山雷達站、屏東縣加祿堂海灘高地、屏東恆指部與恆春三軍聯合訓練基地，以及AIT台北辦事處座標圖資，交由屈透過微信傳給「張叔叔」。

檢方發現，屈男等人透過微信支付，收取「張叔叔」180多萬元台幣，透過地下匯兌收15萬元人民幣（60多萬台幣），於2023年成立「復康聯盟黨」，推派藝人劉尚謙等3人參選立委失敗，檢方認為3人不知情而不起訴。

此外，屈男還撰寫「復康聯盟規劃案」、「中華統一復康聯盟運作計畫」、「復康聯盟運作人員」及「中華統一作戰行動指導綱要」等計劃，規劃發展復康組織、成立政黨及建立內應武裝力量等行動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法