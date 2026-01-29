再秀黑科技！馬斯克宣布：腦機公司Neuralink準備好讓盲人重見光明

再秀黑科技！馬斯克宣布：腦機公司Neuralink準備好讓盲人重見光明2026/01/29 11:41 即時新聞／綜合報導
億萬富翁馬斯克宣布，旗下腦機介面公司「Neuralink」研發的新技術將使盲人重見光明，目前正等候監管部門批准。（路透）
特斯拉執行長、億萬富翁馬斯克（Elon Musk）宣布，旗下腦機介面公司「Neuralink」研發的新技術將使盲人重見光明，目前正等候監管部門批准。
馬斯克今（29日）在其社群平台X上宣布，下一代「Neuralink」植入式腦機預計將於今年內問世，效能是原先的3倍，同時也準備好首例「Blindsight」（盲視）植入，可讓完全失明的人在初期先恢復低解析度視覺，並隨著時間推進，逐步提升至高解析度視覺。
「Neuralink」在X上宣布，腦機植入臨床試驗的參與者人數已增至21人，去年9月參與者人數為12人，短短4個月內增加了9人。
2024年1月29日，「Neuralink」首度將晶片植入到人類大腦之中，「Neuralink」指出，在過去的2年裡，參與者僅憑意念就能控制滑鼠，從而瀏覽網頁、在社交媒體上發文和玩遊戲。
「Neuralink」強調，臨床試驗的目標是透過各種環境下的數據來驗證設備的性能，並改善參與者的體驗，「我們的目標是繼續保持目前零副作用的記錄。」
Congrats to the @Neuralink team for helping many people who have lost use of their body with our Telepathy implant that enables computer use simply by thinking!— Elon Musk （@elonmusk） January 28, 2026
The next generation Neuralink cybernetic augment with 3X capability will be ready later this year.
Pending regulatory… https://t.co/OfRM7FsVsC