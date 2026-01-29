再秀黑科技！馬斯克宣布：腦機公司Neuralink準備好讓盲人重見光明

億萬富翁馬斯克宣布，旗下腦機介面公司「Neuralink」研發的新技術將使盲人重見光明，目前正等候監管部門批准。（路透）

特斯拉執行長、億萬富翁馬斯克（Elon Musk）宣布，旗下腦機介面公司「Neuralink」研發的新技術將使盲人重見光明，目前正等候監管部門批准。

馬斯克今（29日）在其社群平台X上宣布，下一代「Neuralink」植入式腦機預計將於今年內問世，效能是原先的3倍，同時也準備好首例「Blindsight」（盲視）植入，可讓完全失明的人在初期先恢復低解析度視覺，並隨著時間推進，逐步提升至高解析度視覺。

請繼續往下閱讀...

「Neuralink」在X上宣布，腦機植入臨床試驗的參與者人數已增至21人，去年9月參與者人數為12人，短短4個月內增加了9人。

2024年1月29日，「Neuralink」首度將晶片植入到人類大腦之中，「Neuralink」指出，在過去的2年裡，參與者僅憑意念就能控制滑鼠，從而瀏覽網頁、在社交媒體上發文和玩遊戲。

「Neuralink」強調，臨床試驗的目標是透過各種環境下的數據來驗證設備的性能，並改善參與者的體驗，「我們的目標是繼續保持目前零副作用的記錄。」

Congrats to the @Neuralink team for helping many people who have lost use of their body with our Telepathy implant that enables computer use simply by thinking!



The next generation Neuralink cybernetic augment with 3X capability will be ready later this year.



Pending regulatory… https://t.co/OfRM7FsVsC — Elon Musk （@elonmusk） January 28, 2026

