世界最強航艦深受「便便危機」之苦！ 福特號官兵怨聲連連

美航艦「福特號」深受排汙問題困擾，艦上官兵經常面臨廁所故障維修狀態，抱怨連連。（歐新社）

美軍最先進航空母艦「福特號」（USS Gerald R. Ford CVN-78）被媒體爆料，「福特號」深受排汙問題困擾，艦上官兵經常面臨廁所故障維修狀態，抱怨連連。

根據美國媒體《全國公共廣播電台》（NPR）報導指出，這艘造價130億美金的美軍最強航艦「福特號」自2023年首次部署以來，經常要與排汙系統奮戰，艦上4600名官兵在海上數月的日子裡，必須忍受廁所隨時故障的狀況。

1份未註明日期的文件顯示：「自2023年6月起，每當全體船員在艦上時，每天都會接到維修或疏通部分VCHT系統的請求。」所謂的VCHT就是真空污水處理系統，類似飛機的廁所，利用壓力差瞬間吸走污物，郵輪經常使用該系統，因為可以減少水的消耗。

自2023年以來，「福特號」已向艦外請求支援42次，且頻率正在增加，在2025年發生32次請求，其中12次是在該艦6月開始部署之後提出的。2025年3月18日由工程部門發給全艦士官長的郵件指出，廁所在4天內發生了205次故障。負責污水系統的官兵已經不堪負荷。

負責維修官兵在堵塞汙水管路中清出包含T恤到長達4英尺的繩索等物品，更常見的問題是馬桶後方的閥門，一旦被撞鬆，會導致該區（全艦共10個區，約為650個廁所）內所有的廁所失去吸力而無法使用，1名母親爆料，兒子經常寫信抱怨「福特號」的衛生條件惡劣。

對此，海軍艦隊司令部發言人卡特中校（Lt. Cmdr. David Carter）表示：「福特號預計在未來的維護期內接受VCHT系統改進。『布希號』的類似升級已成功減少了維修問題。」福特號於11月駛往加勒比海，參與美國在委內瑞拉周邊的武力部署。卡特稱隨著部署進行，馬桶問題已有所改善，平均停機時間在半小時到2小時之間，且對「作戰任務沒有影響」。

報導指出，福特號已經是海軍史上造價最貴的軍艦，艦上堆疊了許多新技術，其中許多系統尚未經過實戰驗證，這導致了成本飆升與交付延遲。哈德遜研究所（Hudson Institute）的克拉克（Bryan Clark）表示，借用商用郵輪的排汙系統可能是一個錯誤。

克拉克說：「這或許是一個例子，顯示他們應該保留舊系統，而不是一味追求新技術。」他指出，郵輪的任務與核動力軍艦截然不同，後者設計目標是在海上待上數月。

