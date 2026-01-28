又蠢又壞！中國女「熱水除冰」淋陌生人車 擋風玻璃秒炸全網罵翻

中國女子拿滾燙熱水淋別人車輛，導致覆蓋積雪的前擋風玻璃爆裂。（本報合成，擷取自Threads）

中國北方各地近日降下大雪，不少停放在戶外的車輛擋風玻璃結冰。一般建議避免直接以熱水澆灌除冰，否則恐因溫差過大導致玻璃破裂。不過，安徽1名女子近日卻不信此說，竟拿著剛燒開的熱水，在雪地中隨機找車進行實驗，誇張行徑曝光後引發網友撻伐。

該名女子近日拍片中表示，自己在短影音平台上看到許多人宣稱，用熱水澆車窗會導致玻璃炸裂，認為純屬「無稽之談」，因此決定親自實驗，帶著1壺剛滾的熱水走進停車場裡，直言「隨便找1輛車試試看」。

畫面中，她在雪地裡找到1輛紅色轎車，將1壺滾燙熱水直接澆在覆蓋厚雪的前擋風玻璃上，熱水迅速融化積雪。女子原本正準備開口表示「不會炸」，沒想到話還沒說完，前擋風玻璃便突然發出清脆的炸裂聲響，當場「打臉」。

影片上傳後迅速在網路瘋傳，起初不少網友僅調侃女子「人傻錢多」，認為她為了實驗還得花錢修補自己車輛的擋風玻璃。然而隨後有網友質疑，「你澆的是誰家的車？」女子回應稱「樓下隨便找的車」，並直言「這樣我只要花錢就能解決，自己的車又心疼錢又心疼車」。

離譜回應隨即引爆網友怒火，留言痛批「這台車的車主太倒楣」、「抓她」、「又蠢又壞」、「一點都不內耗，你倒是澆自家的啊」、「為了流量沒底線」、「這樣的行為不違法嗎？」。女子隨即出面澄清，指遭她潑灑滾燙熱水的車輛其實屬於妹妹，並非無辜路人。

不過網友仍不買單，持續質疑「所以是誰的車重要嗎？車主同意了嗎？妹妹就能代表同意？損失是不是只由妹妹一人承擔？」。目前該名女子已關閉其帳號，並將原始影片刪除，但事件仍持續在網路上引發討論。

