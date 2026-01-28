為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    張又俠洩密給他？蘇利文回憶會面：直率自信、未談核武

    2026/01/28 11:33 即時新聞／綜合報導
    2024年時任美國國家安全顧問蘇利文（左）訪北京，會見中共中央軍委副主席張又俠（右）。（法新社資料照）

    2024年時任美國國家安全顧問蘇利文（左）訪北京，會見中共中央軍委副主席張又俠（右）。（法新社資料照）

    中共解放軍「二把手」張又俠落馬震驚國際，曾會晤張又俠的前白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）回憶，張又俠並非那種時時刻刻察言觀色、揣摩上意的人；蘇利文也稱，當時雙方會議未談及核武內容。

    去年美國總統川普曾形容，會見中國領導人習近平時，一旁中國高官正襟危坐，「沒見過有人那麼害怕」，可一窺中國官場的氛圍。

    《紐約時報》報導，蘇利文2024年8月在白宮國安顧問任內訪問北京曾會晤張又俠。蘇利文稱，張又俠當時流露出一種自信，那是一種被視為中國最高領導人習近平最信任的軍中副手所特有的自信。兩人會晤至少持續一小時，蘇利文說，張又俠說話直來直去，典型軍人作風，也反映出似乎覺得自己不需要謹小慎微。

    對於張又俠遭到調查，蘇利文認為，習近平對一個與自己有如此長期關係的人下手「這是一次地震級事件」，原可讓已75歲的張又俠體面退休，卻公開打成反面人物。

    此前《華爾街日報》披露中國軍方內部指控張又俠涉向美國洩漏中國核武機密而遭調查，張又俠2024年曾與美方高層互動，遭中共調查的時間點因此引起關注。蘇利文指出，他們2024年會面時，對核問題的討論非常寬泛，現場約有20名中國將領在場，但他是在談及中國整體建軍狀況時才提到核武，張又俠沒講到任何敏感內容，甚至沒有任何實質資訊，「核武不是討論的議題之一」。

    此外，新加坡南洋理工大學助理教授蔡志祥（James Char）指出，習近平2012年上台後，迅速著手整頓軍隊，「在2015年末，也就是習近平尚未得到足夠的權力來完全掌控解放軍之前，張又俠是推動習近平軍改議程的關鍵人物之一」。

    曾任中共黨報編輯、現居美國的鄧聿文分析，張又俠落馬對北京權力集團有非常大影響，顯示「（習近平）把那個安全的邊界給拆除了」，「你是他親信也沒用。」

