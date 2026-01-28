曾是最大買家！ 路透：中國暫停購買委內瑞拉原油

路透報導，自本月華府接管委內瑞拉的石油出口以來，中國石油天然氣集團（CNPC）已通知旗下交易員，不要購買或交易委內瑞拉原油。示意圖。（路透資料照）

2名熟悉交易情況的消息人士向《路透》透露，自本月華府接管委內瑞拉的石油出口以來，中國石油天然氣集團（CNPC，下稱中石油）已通知旗下交易員，不要購買或交易委內瑞拉原油。

《路透》報導，中石油選擇暫停採購的決定，進一步顯示委內瑞拉對中國的原油供應將持續減少，並促使中國買家轉向加拿大、伊朗和俄羅斯購買石油。此前，中國是委內瑞拉石油的最大買家。

美國本月3日發起軍事行動，擒獲委內瑞拉前強人總統馬杜羅（Nicolas Maduro）後，已與委內瑞拉臨時政府達成協議，將控制5000萬桶委內瑞拉原油；相關收益將劃入美國監管的基金。目前，全球貿易公司維多集團（Vitol）、托克集團（Trafigura）已開始銷售委內瑞拉石油。

維多和托克已將委內瑞拉原油出售給包括美國瓦勒羅能源公司（Valero Energy）、菲利普66公司（Phillips 66），以及西班牙力豹仕集團（Repsol SA）等煉油商，並試圖接洽包括中石油在內的中國和印度煉油商，尋求潛在銷售機會。

然而，1名交易主管透露，中石油的交易員已被告知，在總部另行通知之前，不得參與任何與委內瑞拉有關的原油交易。與此同時，《路透》引述另1名交易主管報導，中石油正在評估，早前委內瑞拉、中國之間「債務換石油」計畫的進口作業，是否可能受到影響。

馬杜羅政府曾透過「債務換石油」計畫，以石油償還積欠中國當局的數十億美元貸款。不過消息人士本月向《路透》表示，原油改輸往美國，可能意味原定將運往中國的訂單必須重新分配。

交易員和分析師紛紛指出，預計今年2月開始，中國從委內瑞拉進口的原油將大幅下降。中石油旗下的上市公司曾是委內瑞他石油最大的單一買家。2019年初，美國總統川普（Donald Trump）第一個總統任期內對委國石油銷售實施制裁後，該公司一度停止進口。

