    首頁 > 國際

    北約秘書長警告 歐洲無美國支持將無法自衛

    2026/01/27 09:48 編譯謝宜哲／綜合報導
    北約秘書長呂特表示，歐洲沒有美國軍事支持就無法自衛。（路透）

    美國總統川普之前曾主張要控制格陵蘭，使美國與歐洲對立。之後北約秘書長呂特與川普就格陵蘭達成1項框架協議，但美歐摩擦仍存在。呂特26日表示，歐洲沒有美國軍事支持就無法自衛。他還強調，歐洲若要僅靠自己進行防衛，就必需將軍事開支提高1倍以上。

    根據《美聯社》報導，呂特26日在比利時首都布魯塞爾告訴歐盟議員「如果有人認為歐盟或整個歐洲可以在沒有美國的情況下自衛，那就繼續做夢吧。這是不可能的。」

    呂特接著表示「如果你真想單打獨鬥，那別指望5%軍事開支就能實現目標，最終會是10%。你必需建立自己的核能力，這需要數十億歐元。」

    呂特強調，歐洲若沒有美國，將失去自由的最終保障，即美國的核保護傘。他最後說「所以，嘿，祝你們好運！（So, hey, good luck!）」

    值得注意的是，呂特說的5%軍事開支與去年北約峰會相關。當時除西班牙外的歐洲盟國以及加拿大都同意川普的要求，即在10年內將本國經濟產出中與美國相同的比例用於國防。

    它們承諾2035年將國內生產毛額（GDP）的3.5%用於核心國防，另有1.5%用於安全​​相關基礎設施，總計佔GDP的5%。

