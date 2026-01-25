日本「燒岳火山」今晨狂震50次 氣象廳緊急升「噴火警戒」

截至當地時間至今（25）日上午6點，位於日本長野縣與岐阜縣交界的燒岳火山被氣象廳觀測到發生50次地震，已將噴火警戒提升。（圖擷取自@JMA_bousai、@multibee11 社群平台「X」，本報合成）

位於日本長野縣與岐阜縣交界的「北阿爾卑斯燒岳火山」（アルプスの焼岳），從今（25）日清晨起有明顯的火山活動，截至當地時間上午6點（台灣時間上午5點），被氣象廳觀測到至少50次地震，已將噴火警戒提升至第2級「火山口周邊管制」。長野縣松本市也緊急宣布全面禁止登山，呼籲民眾切勿進入管制區域。

綜合日媒報導，根據氣象廳觀測資料，燒岳當地時間今日凌晨2點（台灣時間凌晨1點）左右起，在山頂附近觀測到小型火山地震，且頻率顯著增加，顯示火山內部活動趨於活躍。氣象廳指出，山頂周邊持續出現「緩慢膨脹」的地殼變化，研判火山活動在中長期內有升高趨勢，未來發生火山噴發的可能性也持續增加。

對此，氣象廳在當地時間今日上午5點50分（台灣時間上午4點50分），將燒岳的噴火警戒等級，從原本的第1級提升至第2級「火山口周邊管制」，倘若真發生噴發情況，可能影響火口周邊約1公里範圍。氣象廳提醒，必須高度警戒噴發時可能伴隨的大型噴石，這類噴石可能以拋物線方式高速飛散，對登山客與周邊人員帶來嚴重危險。

長野縣松本市因應燒岳警戒升級，依據《災害對策基本法》對燒岳登山口以內區域實施管制，全面禁止所有登山活動，並警示民眾切勿進入管制範圍，以確保人身安全。

