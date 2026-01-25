不是格陵蘭！紐時專欄曝「這島」才是美軍命門 憂川普對中示弱後果

《紐約時報》專欄作家紀思道24日撰文指出，台灣具備先進晶片命脈與第一島鏈戰略地位，是影響美國核心利益的關鍵。他憂心若川普政府因格陵蘭案而忽視台海風險，恐導致北京誤判並重創美國全球威懾力。（本報資料照）

美國國防政策正出現顯著的優先順序移位。最新評論指出，總統川普近期對格陵蘭展現極大興趣，卻對風險更具迫切性的台海局勢表現消極。這種戰略重心的偏移可能釋放錯誤訊號，導致美國對中國的威懾力下降，進而增加區域發生大規模衝突的風險。

根據《紐約時報》知名專欄作者、兩度獲美國新聞界最高榮譽普立茲獎的紀思道（Nicholas Kristof）24日撰文指出，台灣海峽才是真正影響美國全球戰略的命門。他批評川普近期對中國圍台軍演反應冷淡，相較於英、法、德等國的第一時間立場，華府的消極姿態等同向北京發出軟弱訊號。

矽盾與第一島鏈 紀思道：台灣是美國不可失去的門戶

紀思道在文中解構了台灣之於美國的三重價值。第一是民主指標，台灣是亞洲最民主的地區，失守將重創全球自由體系；第二是經濟命脈，台灣製造全球絕大多數先進晶片，衝突將引發全球大蕭條；第三是地緣障礙，台灣作為第一島鏈核心，有效限制了中國軍力向太平洋投射。

雖然川普政府去年12月宣布了110億美元（約新台幣3481億元）的對台軍售，但紀思道認為，川普在2025年貿易戰中因稀土資源遭北京反制而「投降」，這可能讓習近平認定美方目前缺乏實質介入動力。台灣智庫負責人、前國安局政務副局長柯承亨向紀思道分析，美軍在委內瑞拉的果敢動作雖讓共軍警覺，但川普對台海軍演的溫和反應，反而可能鼓勵中、俄、北韓進一步測試美國底線。

威懾成本低於開戰 《紐時》籲重整印太防衛結盟

根據五角大廈報告，共軍預計在2027年底具備攻台能力。紀思道預測，若川普持續展現「戰略消極」，將導致盟友信任瓦解，並誘發北京因誤判而採取更激進的行動。必須強調的是，此為克里斯多夫的地緣戰略推演，而非美國官方的正式評估。

總結來看，紀思道認為對抗北京霸權的關鍵不在於格陵蘭的領土幻想。他建議美方必須確保俄羅斯在烏克蘭戰場付出慘痛代價，並鞏固由日、韓、菲、澳組成的防衛網。若川普政府在台海問題上持續顯現戰略退縮，恐將讓美國的全球影響力面臨顯著挑戰。

