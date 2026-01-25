不是靜止畫面！這1項實驗「持續近1世紀」：守門人守了52年到死都沒看過

澳洲昆士蘭大學著名的「瀝青滴漏實驗」已持續運作96年，旨在證明外觀看似固體的瀝青實則具備液體流動性。該項全球最長實驗自1927年啟動至今，僅僅滴下9滴瀝青。（圖取自昆士蘭大學）

宇宙中有一種速度，慢到能耗盡三代科學家的壽命。一場從1927年啟動至今的物理實驗，旨在證明外觀看似固體的瀝青，實則是具備流動性的液體。這項實驗運作至今已96年，卻僅僅滴下了9滴液體，被譽為全球最漫長的科學耐力賽。

根據科學網站《Science Alert》報導，這場著名的「瀝青滴漏實驗（Pitch Drop Experiment）」由澳洲昆士蘭大學教授帕內爾（Thomas Parnell）發起。他在1927年將加熱的瀝青裝入漏斗並密封，直到1930年才剪開漏斗頸部，正式啟動這場跨世紀觀測。

比水黏稠1000億倍 科學家守護半世紀仍錯過瞬間

這項實驗的核心在於測試瀝青的「黏度（Viscosity）」。研究顯示，瀝青在室溫下的黏度約為水的1000億倍。由於極度黏稠，第一滴瀝青耗時8年才滴落。隨後幾十年內，滴漏速度因1980年代實驗室安裝空調而進一步減緩。

最令科學界唏噓的是這項實驗的「守門人」。第二任負責人梅恩史東（John Mainstone）曾守護此實驗長達52年。他在2000年時因暴風雨導致視訊斷線，遺憾錯過一滴；又在2014年第9滴落下的前幾個月不幸辭世。兩任負責人終其一生，都未能親眼目睹瀝青脫離漏斗的瞬間。

第10滴預計2020年代落下 全天候直播等奇蹟

目前實驗已交由第三任保管人懷特（Andrew White）教授接手。雖然目前瀝青已累積9滴，但第10滴何時落下仍無確切時間，專家推測極可能發生在2020年代的中後期。

為了不再錯過歷史性時刻，校方現已裝設24小時全天候直播。這場被金氏世界紀錄認證為「全球最長連續實驗」的挑戰，不僅是物理性質的探究，更是科學家向時間與大自然韌性發起的終極致敬。

