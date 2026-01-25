為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    赴日航班停飛潮擴大！中國國航砍東京線 台日網友拍手叫好

    2026/01/25 11:58 即時新聞／綜合報導
    中國國際航空客機。（法新社）

    中日關係持續緊張，中國赴日航班量也出現明顯下滑。今年以來，中國往返日本的客運日執行航班量僅約200架次，較過往呈現「斷崖式」減量。中國國家航空公司「中國國際航空」更宣布，自明天（26日）起停飛部分城市往返東京的航線，引發台灣與日本網友拍手叫好。

    綜合外媒報導，中國國際航空（Air China）宣布，自2026年1月26日起停飛「北京首都－東京成田」航線，自1月28日起停飛「成都天府－東京成田」航線，並預計持續至3月底冬春航季結束為止。

    不只中國航空砍日本航班，四川航空將在2月取消「成都天府－大阪」航線，並縮減其他日本航線班次；中國東方航空與南方航空，也陸續取消包含「南京、武漢、西安、鄭州」等城市飛往東京成田的部分航班。

    消息曝光後引發台日網友熱議，不少人留言表示，「永久禁止入境也可以喔」、「關西已經超少中國人，旅遊體驗大大加分，好舒服」、「太好了4月要去大阪看演唱會，應該也不會太多中國人吧！希望中國可以下令禁止中國飛到民主國家的所有航班」、「拜託全日本的航線都停了 順便把滯留日本的藤壺都帶回去」。

    也有網友直言，若真的要縮減，應連羽田機場航線也一併處理，並指出仍有不少旅客透過香港轉機進入日本，相關效果仍有待觀察，「但很多從香港轉的，希望中國硬起來，要連在香港轉機的都抓起來啊」、「不敢砍羽田都是假的」。

