獨家》中共跨境鎮壓猖狂 砸錢請台徵信社偷拍港人

移居台灣的香港抗爭者「赴湯」湯偉雄的泰拳工作室去年11月遭人潑紅漆，陸委會揭露此案是中共2名港人來台犯罪的中共跨境鎮壓。（圖擷取自湯偉雄臉書）

移居台灣的香港抗爭者湯偉雄，其泰拳工作室去年11月遭人潑紅漆，陸委會直指是2名港人來台犯罪的中共跨境鎮壓。「赴湯」湯偉雄接受本報訪問時透露，不只如此，他們港人在台舉辦活動，還有台灣的徵信社受港方指使，到場偷拍、紀錄看有誰參加。

陸委會日前於記者會公布，湯偉雄的泰拳工作室潑漆案，經警方追查，已鎖定2名香港人士涉有重嫌，當天犯案後立刻從桃園機場出境返港。政府對這起跨境鎮壓案件完全掌握，全力偵辦。並嚴正警告任何協力者，若配合中共對台滲透及威脅，政府一定依法嚴懲、絕不寬貸。

對此，湯偉雄表示，2025年香港立法會選舉的選舉期間，他發了幾篇文章及接受媒體訪問，呼籲港人不要去投票，去年11月20日被香港廉政公署發布通緝，被控違反「選舉條例」。而且過沒幾天，工作室也被潑紅漆，自己非常確定此事跟中共及港府有關，主要是他對立法會選舉做了評論，就被通緝及潑漆。

湯偉雄指出，中共之前是找台灣人對林榮基等恐嚇，這次比較特別是，直接從香港派人過來潑紅漆，目的是要警告及恫嚇在台港人，企圖讓他感到害怕，想讓工作室經營更困難。同時，中共也想讓在台港人害怕，藉此警告「你如果跟赴湯一樣，也會有同樣的後果」。

香港導演周冠威的電影《自殺通告》，被香港當局以不利國安為由禁止上映。湯偉雄透露，其實中共跨境鎮壓不只如此，最近港人團體在台舉辦活動，中共也會請台灣的徵信社業者到場來拍照片，看有哪些人參加。

湯偉雄提及，《自殺通告》之前在台上映時，有香港團體來台包場，主辦單位發現有人混進來，專門拍來看電影的港人照片。此外，自己參與或舉辦的活動，或多或少都會收到干擾，譬如去年紀念六四活動，就有收到炸彈恐嚇，「這一年多來，中共的恐嚇是越來越多，甚至有一些明顯行動」。

「香港那邊付錢給台灣的徵信社，請他們來偷拍！」湯偉雄說，台灣的商業環境是有人給錢，徵信社就會去做。剛好港方找的那一間，是他朋友的朋友開的，偵探拍照後發現不對勁，才來跟我們講，所以我們才知道是香港那邊透過正常管道給錢、請人幫忙拍照，最後就是隨便拍幾張模糊照片交差。

此外，湯偉雄指出，去年10月有一對來台灣旅遊的中國人士破壞港人舉辦的活動，當時有警方來保護我們，台灣政府雖然有保護行動，但速度比不上對方的侵害行為。往往是事情發生後，相關單位才能因應。

他呼籲，希望未來有一個防範機制，譬如有一些法規遏止跨境鎮壓，可以修法判重一點。因為這是中國侵害另一個國家的國安案件，不單只是潑紅漆，連自己生活都受到影響，不然中共會越來越猖狂。

香港電影《自殺通告》。（本萃電影提供，資料照）

