    國際

    美聯邦移民執法官員明尼蘇達州開槍　51歲男子傳身亡

    2026/01/25 02:06 中央社

    美聯社取得的醫院文件顯示，一名51歲男子今天在美國明尼蘇達州明尼阿波利斯（Minneapolis）遭聯邦移民執法官員開槍後身亡。

    身為民主黨人的明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）在社群媒體上發文指出，事發後他已與白宮聯繫，並呼籲川普（Donald Trump）終止在該州執行國土安全部自稱歷來最大規模的移民執法行動。這起槍擊事件的相關細節尚不明朗。

    華茲在X平台貼文指出：「把數以千計暴力且未經訓練的執法人員從明尼蘇達撤離。現在。」

    國土安全部發言人麥勞夫林（Tricia McLaughlin）透過簡訊告訴美聯社，這名中槍者持有一把配有兩個彈匣的槍械，目前情勢「正在發展中」。

    國土安全部事後也公布一張宣稱是現場遭開槍者持有的手槍照片。

    自1月7日以來，抗議者每天都在以明尼阿波利斯（Minneapolis）和聖保羅（St. Paul）合稱的雙子城（Twin Cities）集會。當天，育有3名子女的37歲母親古德（Renee Good）遭到一名移民暨海關執法局（ICE）執法人員開槍擊斃。

    槍擊案發生後，大批憤怒的民眾聚集現場，對聯邦官員大罵髒話，稱他們是「懦夫」，並要求他們離開。（編譯：徐崇哲）1150125

