川普政府明尼蘇達州移民掃蕩　執法人員再開槍射傷一人

美國明尼蘇達州州長華茲今天表示，聯邦執法人員在川普政府針對移民的掃蕩行動中，再度在明尼阿波利斯開槍射傷一人。

民主黨籍的華茲（Tim Walz）在社群媒體上發文指出，事發後他已與白宮聯繫，並呼籲川普（Donald Trump）終止在該州的鎮壓行動。這起槍擊事件的相關細節尚不明朗。

請繼續往下閱讀...

華茲在社群媒體X發文說：「把這數以千計暴力且未經訓練的執法人員從明尼蘇達州撤走。馬上。」

國土安全部發言人麥勞夫林（Tricia McLaughlin）透過簡訊告訴美聯社，這名中槍者持有一把配有兩個彈匣的槍械，目前情勢「正在發展中」。

有線電視新聞網（CNN）報導，市府呼籲民眾保持冷靜，並在事態發展及細節確認期間，避免前往26街西與尼可利特大道（26th Street W and Nicollet Avenue）附近。

數以千計抗議移民打壓行動的民眾昨天冒著嚴寒湧入市區街頭，要求聯邦執法人員撤離。

自1月7日以來，抗議者每天都在以明尼阿波利斯（Minneapolis）和聖保羅（St. Paul）合稱的雙子城（Twin Cities）集會。當天，育有3名子女的37歲母親古德（Renee Good）遭到一名移民暨海關執法局（ICE）執法人員開槍擊斃。（編譯：徐崇哲）1150125

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法