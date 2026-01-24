為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    瑞士聯邦食品安全局：雀巢嬰兒奶粉汙染源來自中國

    2026/01/24 10:48 中央社
    雀巢嬰兒奶粉檢出仙人掌桿菌，追查後發現來自供應商的微量原料花生四烯酸油遭到污染。瑞士媒體報導，瑞士聯邦食品安全局表示，遭汙染的花生四烯酸油來自中國供應商。圖為台灣雀巢預防性自主下架產品資訊。（資料照，食藥署提供）

    雀巢嬰兒奶粉檢出仙人掌桿菌，追查後發現來自供應商的微量原料花生四烯酸油遭到污染。瑞士媒體報導，瑞士聯邦食品安全局表示，遭汙染的花生四烯酸油來自中國供應商。圖為台灣雀巢預防性自主下架產品資訊。（資料照，食藥署提供）

    雀巢嬰兒奶粉檢出仙人掌桿菌，追查後發現來自供應商的微量原料花生四烯酸油遭到污染。瑞士媒體報導，瑞士聯邦食品安全局表示，遭汙染的花生四烯酸油來自中國供應商。

    瑞士媒體每日廣訊報（Tages-Anzeiger）報導，雀巢最初未公開供應商名稱，但瑞士聯邦食品安全局（BLV）表示，遭汙染的花生四烯酸油來自中國供應商，該公司為全球三大花生四烯酸油品生產商之一。

    報導提到，法國、巴西與英國皆有嬰兒在食用受影響奶粉後出現不適。但雀巢與瑞士公共衛生局（BAG）均表示，目前尚無證據證明疾病與產品間存在直接因果關係，且仙人掌桿菌毒素（cereulide）中毒並非強制通報項目。

    此外，瑞士營養食品公司霍赫多夫（Hochdorf）也宣布召回Bimbosan山羊奶粉，有部分產品受影響。該公司指出，污染同樣來自供應商提供的部分批次花生四烯酸油。

    瑞士聯邦食品安全局表示，目前沒有跡象顯示瑞士市場有更多受影響產品，但調查仍在進行，並與歐盟及世界衛生組織（WHO）的預警系統保持密切聯繫。

    每日廣訊報也指出，在瑞士嬰兒食品召回並非罕見。近年來，雀巢、霍赫多夫、喜寶（HiPP）、Migros與Hero都曾因不同原因召回產品。瑞士聯邦食品安全局表示，目前召回數量並未呈現上升趨勢，並強調瑞士食品法依賴企業自我監管，一旦發現異常便須主動通報並召回。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播