瑞士聯邦食品安全局：雀巢嬰兒奶粉汙染源來自中國

雀巢嬰兒奶粉檢出仙人掌桿菌，追查後發現來自供應商的微量原料花生四烯酸油遭到污染。瑞士媒體報導，瑞士聯邦食品安全局表示，遭汙染的花生四烯酸油來自中國供應商。

瑞士媒體每日廣訊報（Tages-Anzeiger）報導，雀巢最初未公開供應商名稱，但瑞士聯邦食品安全局（BLV）表示，遭汙染的花生四烯酸油來自中國供應商，該公司為全球三大花生四烯酸油品生產商之一。

報導提到，法國、巴西與英國皆有嬰兒在食用受影響奶粉後出現不適。但雀巢與瑞士公共衛生局（BAG）均表示，目前尚無證據證明疾病與產品間存在直接因果關係，且仙人掌桿菌毒素（cereulide）中毒並非強制通報項目。

此外，瑞士營養食品公司霍赫多夫（Hochdorf）也宣布召回Bimbosan山羊奶粉，有部分產品受影響。該公司指出，污染同樣來自供應商提供的部分批次花生四烯酸油。

瑞士聯邦食品安全局表示，目前沒有跡象顯示瑞士市場有更多受影響產品，但調查仍在進行，並與歐盟及世界衛生組織（WHO）的預警系統保持密切聯繫。

每日廣訊報也指出，在瑞士嬰兒食品召回並非罕見。近年來，雀巢、霍赫多夫、喜寶（HiPP）、Migros與Hero都曾因不同原因召回產品。瑞士聯邦食品安全局表示，目前召回數量並未呈現上升趨勢，並強調瑞士食品法依賴企業自我監管，一旦發現異常便須主動通報並召回。

