為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    炸碎瞬間畫面曝！美軍擒獲馬杜羅後首擊：半年狂轟35次國會限權失敗

    2026/01/24 10:52 編譯陳成良／綜合報導
    美軍南方司令部於X平台公布熱影像畫面，直擊1月23日對東太平洋一艘緝毒快艇發動致命空襲。該次行動造成2人死亡、1人生還，是擒獲委內瑞拉前獨裁者馬杜羅後，美軍首度重啟公海清算。（翻攝自美軍南方司令部X平台）

    美軍南方司令部於X平台公布熱影像畫面，直擊1月23日對東太平洋一艘緝毒快艇發動致命空襲。該次行動造成2人死亡、1人生還，是擒獲委內瑞拉前獨裁者馬杜羅後，美軍首度重啟公海清算。（翻攝自美軍南方司令部X平台）

    美軍在東太平洋海域發動了擒獲馬杜羅後的首波軍事打擊。委內瑞拉前總統、被美方定性為「毒品恐怖份子」的長期左翼強人馬杜羅（Nicolás Maduro）於1月初遭美軍突襲逮捕，但美方隨即在23日證實，再度對疑似走私船開火並造成2人死亡。這顯示川普政府在斬首敵對政權首腦後，仍持續在該區域維持高壓軍事清算。

    根據《法新社》報導，美國南方司令部（SOUTHCOM）透過情資確認，一艘多引擎快艇正沿著東太平洋已知的毒品販運路線航行。襲擊發生後，美方已通知海岸警衛隊對1名生還者展開搜救任務。此次行動是自2025年9月2日以來的第35次打擊，也是美軍1月3日突襲卡拉卡斯逮捕馬杜羅後，首度重啟的海上獵殺。

    目前馬杜羅及其妻弗洛雷斯（Cilia Flores）正於美國受審，兩人對聯邦毒品販運與武器指控均表示不認罪。川普在馬杜羅被押往美國一週後曾宣布，雖已取消原定的「第二波攻擊」，但部署於該區域的海軍力量將「原地留駐」。這場持續半年的軍事行動，本質上已演變為川普政府對抗跨國黑產的實質戰爭。

    半年開火35次 美國眾議院否決限縮軍權

    美軍的頻繁開火在美國國內引發激烈爭論。民主黨人近日發起多項「戰爭權力決議案」，企圖限縮川普在區域的軍事權限。雖然相關提案一度獲得部分共和黨人支持，但白宮最終成功鞏固黨內票數，阻擊了參議院的限制行動。

    就22日，美國眾議院再度以微弱差距，否決了另一項限權決議案。儘管民主黨誓言持續施壓，但美軍參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）仍計畫於2月11日主持一場34國參與的軍事峰會，以強化川普政府在拉丁美洲與太平洋地區的軍事領導地位。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播