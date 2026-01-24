炸碎瞬間畫面曝！美軍擒獲馬杜羅後首擊：半年狂轟35次國會限權失敗

美軍南方司令部於X平台公布熱影像畫面，直擊1月23日對東太平洋一艘緝毒快艇發動致命空襲。該次行動造成2人死亡、1人生還，是擒獲委內瑞拉前獨裁者馬杜羅後，美軍首度重啟公海清算。（翻攝自美軍南方司令部X平台）

美軍在東太平洋海域發動了擒獲馬杜羅後的首波軍事打擊。委內瑞拉前總統、被美方定性為「毒品恐怖份子」的長期左翼強人馬杜羅（Nicolás Maduro）於1月初遭美軍突襲逮捕，但美方隨即在23日證實，再度對疑似走私船開火並造成2人死亡。這顯示川普政府在斬首敵對政權首腦後，仍持續在該區域維持高壓軍事清算。

根據《法新社》報導，美國南方司令部（SOUTHCOM）透過情資確認，一艘多引擎快艇正沿著東太平洋已知的毒品販運路線航行。襲擊發生後，美方已通知海岸警衛隊對1名生還者展開搜救任務。此次行動是自2025年9月2日以來的第35次打擊，也是美軍1月3日突襲卡拉卡斯逮捕馬杜羅後，首度重啟的海上獵殺。

目前馬杜羅及其妻弗洛雷斯（Cilia Flores）正於美國受審，兩人對聯邦毒品販運與武器指控均表示不認罪。川普在馬杜羅被押往美國一週後曾宣布，雖已取消原定的「第二波攻擊」，但部署於該區域的海軍力量將「原地留駐」。這場持續半年的軍事行動，本質上已演變為川普政府對抗跨國黑產的實質戰爭。

半年開火35次 美國眾議院否決限縮軍權

美軍的頻繁開火在美國國內引發激烈爭論。民主黨人近日發起多項「戰爭權力決議案」，企圖限縮川普在區域的軍事權限。雖然相關提案一度獲得部分共和黨人支持，但白宮最終成功鞏固黨內票數，阻擊了參議院的限制行動。

就22日，美國眾議院再度以微弱差距，否決了另一項限權決議案。儘管民主黨誓言持續施壓，但美軍參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）仍計畫於2月11日主持一場34國參與的軍事峰會，以強化川普政府在拉丁美洲與太平洋地區的軍事領導地位。

On Jan. 23, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking routes in the Eastern… pic.twitter.com/BzeBBapfMQ — U.S. Southern Command （@Southcom） January 23, 2026

