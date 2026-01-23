被遊戲角色綠了！中國男開價9萬要妻別玩《戀與深空》 1週就破功

中國男開價9萬希望妻子別再玩《戀與深空》；圖為遊戲角色祁煜。（擷取自「戀與深空」臉書）

中國遊戲公司開發的3D戀愛乙女遊戲《戀與深空》，5個富有魅力的男性角色掀起全球玩家的「少女心」，去年榮獲德國科隆遊戲展「最佳行動遊戲」，卻有中國夫妻為這個遊戲起爭執，男方開價人民幣2萬（約新台幣91960元），要求米妮（女方化名）今年別玩遊戲了，米妮當下答應，不料一週後因男角祁煜新卡池上線，宣告破功。

《KrASIA》報導，米妮一開始玩《戀與深空》時，其實丈夫還很支持她，因為發現兩人的爭執變少了，每當快要吵起來，米妮只會看他一眼，之後自顧自的去玩手機。米妮曾在中國社群平台小紅書發文宣稱，玩了《戀與深空》後，家庭關係變和諧了，因為「與其和老公吵架、不如和祁煜對話」。

而這種相安無事的情況沒有持續太久，老公有一天滑到一段影片，男子抱怨妻子和乙女遊戲中的男人談戀愛，他想到自己，驚覺米妮的反常，認為自已「被遊戲角色綠了」，於是向米妮提出「給女兒存人民幣2萬（約新台幣91960元），今年不再玩《戀與深空》」，米妮答應後，他將2萬元存入女兒帳戶，但因為一週後祁煜的新卡池上線，米妮又回坑了。

米妮指稱，丈夫最不滿的是遊戲中的「陪伴模式」，她開著遊戲讓祁煜陪她一起工作、健身，讓丈夫覺得家裡還有另外一個男人。但米妮說，她在做產後修復時，每次平板支撐只能堅持3至4秒，她的教練提出「不如看喜歡的帥哥，說不定能撐久一點」，於是她打開陪伴模式，讓祁煜陪她健身，最久的一次她撐了48秒。

