日本全球最大核電廠警報狂響！ 重啟不到一天緊急停機

柏崎刈羽核電廠6號機組21日才重啟，22日就緊急停機。（法新社）

位於日本新潟縣、號稱全球規模最大的「柏崎刈羽核電廠」，6號機組昨（21日）正式重啟，該機組福島核災後於2012年3月起長期停機，這是時隔13年又10個月以來重新運轉，也是東京電力公司旗下首次重啟核電機組。不料才過幾小時，今天（22日）凌晨機組警報大作，重啟不到一天就緊急停機。

綜合日媒報導，柏崎刈羽核電廠6號機組的反應爐21日晚上7點多啟動，廠方逐步拔出抑制爐心核分裂反應的「控制棒」（Control rod，核反應爐關鍵組件，由能吸收中子的材料製成，通過插入或抽出反應堆堆芯來控制核裂變的速率和反應爐的功率），確認反應穩定持續、達到所謂「臨界」狀態後，將進入正式發電的準備階段，原本預計27日起開始進行試驗性送電。

請繼續往下閱讀...

不過今天凌晨進行控制棒抽出作業時發生狀況。東京電力公司表示，柏崎刈羽6號機共設有205支控制棒，作業方式為每次拔出26支，當天已進行2次操作，共拔出52支控制棒後達到臨界狀態，但22日凌晨零時28分左右，在進行下一批26支控制棒拔出作業時，與控制棒操作與監控相關的警報突然響起，人員趕緊中斷作業。

東電初步判斷，異常可能與電氣系統或負責控制棒操作、監視的設備有關，並已更換相關控制面板的電氣零組件，但狀況仍未改善。由於確認故障原因預期將耗費時間，東京電力最終決定停止反應爐運轉，並已通報原子能管制委員會及新潟縣政府。但東電強調，儘管6號機當時處於臨界狀態，但反應爐本身並無異常，未出現安全問題，也未對外界環境造成影響。

事實上，東電原定20日就要讓6號機組恢復運轉，但17日進行控制棒（Control rod）裝置測試時，意外發現警報系統無法正常作動的異常狀況，被迫緊急喊停。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法