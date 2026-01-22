南海海槽地震機率飆升！台日地震專家警示︰小心規模8以上強震

根據日本政府地震調查委員會最新預測，未來30年內發生規模8至9「南海海槽巨大地震」的機率，已從60％上修至「90％以上」。（圖擷取自@wni_jp 群平台「X」）

近年全球大規模地震頻繁，日本京都大學名譽教授、地球科學專家鎌田浩毅在日前受訪指出，日本正步入前所未見的「災害季」，未來十餘年內恐面臨千島海溝、日本海溝巨大地震，以及首都直下地震與南海海槽巨大地震的連鎖衝擊。他嚴厲警告，日本正式進入災害等級完全不同的階段，因此今年更需要對大規模地震保持高度警戒。

根據日媒《FRIDAY DIGITAL》報導，鎌田浩毅分析歷史數據，指出在千島海溝與日本海溝發生規模9以上的超大型地震前，周邊通常會有規模7左右的「前震」，並以1963年的擇捉島外海規模8.5地震為例，其主震前就曾發生過規模7的地震。他進一步指出，去年12月8日發生於青森縣東方外海、規模達7.5的地震，不排除是巨大地震前兆。

鎌田浩毅擔憂，千島海溝與日本海溝若發生大規模強震，從北海道到關東地區的太平洋沿岸，恐被強震引發連鎖反應而帶來的大規模海嘯襲擊，根據海岸沉積物調查推估，岩手縣宮古市可能面臨高達29.7公尺海嘯，北海道與青森縣沿岸也恐遭超過26公尺巨浪侵襲。同時，他也警示首都直下地震與南海海槽巨大地震發生機率上升議題。

根據日本政府地震調查委員會最新預測，未來30年內發生規模8至9「南海海槽巨大地震」的機率，已從60％上修至「90％以上」，該海槽位於菲律賓海板塊與歐亞板塊交界，全長約700公里，一旦釋放能量，後果不堪設想，最壞的情況恐造成近30萬人死亡，超過290兆日圓（約新台幣59兆元）的經濟損失，遠超311大地震災情。

至於在包含東京都在內的首都圈，地震調查委員會則在去年發布最新預測，該地區未來30年內發生規模8至9的「首都直下地震」機率，已高達70％左右。日本政府中央防災委員會指出，屆時恐造成近60萬人死傷、逾40萬棟建築物被徹底摧毀或損毀，癱瘓整個首都圈各項機能，總經濟損失恐高達83兆（約新台幣1兆元）以上。

鎌田浩毅指出，如果南海海槽巨大地震發生，屆時可能形成「東海」、「東南海」、「南海」與「日向灘」四區連動的複合型地震；若依照過往歷史數據推測，發生的時間點可能落在2035年的「前後5年」。對於日本面臨的嚴峻天災危機，台灣地震專家郭鎧紋也在日前接受《TVBS》訪問時，警示同處地震帶上的台灣也需多加防範。

郭鎧紋說明，位於台灣周邊的菲律賓海板塊，自2023年12月以來，就未曾生規模7.5以上的地震，間隔已超過平均值的677天，板塊能量有持續積累的趨勢，因此不僅日本要擔憂南海海槽發生機率提高，台灣周邊未來也不排除會發生規模7.5至8的強烈地震。

