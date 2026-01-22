中國公布新版「赴台灣地區旅遊合同範本」

兩岸旅遊停滯之際，中國文旅部日前公布「大陸居民赴台灣地區旅遊合同（示範文本）」，對於陸客來台消費等面向做出相關規範。（路透資料照）

中國文旅部及市場監管總局20日公布「2026年版團隊旅遊合同（示範文本）」，其中包括「大陸居民赴台灣地區旅遊合同（示範文本）」。示範文本提供「經營大陸居民赴台灣地區旅遊業務的旅行社與大陸旅遊者之間簽訂赴台灣地區包價旅遊合同時參照使用」，3月31日起推行使用。

兩岸旅遊停滯多時，中國文旅部2025年1月雖宣布恢復上海、福建團客來台，但因未具體回應「旅遊小兩會先溝通旅遊品質、公平性」等問題，而未有進一步進展。

據中國文旅部官網，這份文件共7章、24條，全文1.1萬餘字，針對旅遊合約的訂定、雙方權利義務、合約解除、違約責任等面向做出規範，並有保險、成團人數、退費日期計算、爭議解決機制等內容。

其中並規範，陸客到台灣必須「遵守有關法律、法規和台灣地區有關規定」，「遵守台灣地區的公共秩序和社會公德，尊重當地的風俗習慣、文化傳統和宗教信仰，愛護旅遊資源，保護生態環境，遵守文明行為規範」；對旅行社則要求「不以不合理的低價組織旅遊活動，誘騙旅遊者，並通過安排購物或者另行付費旅遊項目獲取回扣等不正當利益」。

相較2014年舊版的「大陸居民赴台灣地區旅遊合同（示範文本）」，這次新版範本增加約2000字，條文總數從25條調整為24條。

