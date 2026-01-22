香港支聯會顛覆案開庭 李卓人與鄒幸彤不認罪、何俊仁認罪

前「香港支聯會」副主席鄒幸彤。（美聯社檔案照）

香港高等法院今日開庭審理一宗具指標性的國安案件，被告為已解散的組織「香港市民支援愛國民主運動聯合會」（下稱支聯會）與3名前領導人，分別為該會前主席李卓人、前副主席何俊仁及鄒幸彤，該組織因長年主辦1989年六四天安門事件悼念燭光活動，被控違反《港區國安法》、涉嫌「煽動顛覆國家政權」，最高可判處10年徒刑。

據《路透》報導，過去在中國治下仍能公開舉行的六四燭光晚會，被視為香港相對自由的象徵；但自2020年因新冠疫情管制與港版國安法上路後，悼念活動全面停辦，多座校園內的「國殤之柱」等紀念物亦遭移除。法院外戒備森嚴，現場有數十名警員及車輛嚴密戒備，仍有民眾冒著寒風排隊旁聽。支聯會的前成員鄧岳群說，「正義存在於人民心中，歷史將見證一切」。

請繼續往下閱讀...

據《香港01》報導指出，案件3名法官李運騰、陳仲衡和黎婉姫審理，預計須時75天。李卓人和鄒幸彤精神不錯，而本身為大律師的鄒幸彤自行應訊。代表支聯會的資深大律師林芷瑩在答辯時表示不認罪，另李卓人、鄒幸彤則「不認罪」，何俊仁則表示「認罪」。

報導指出，檢方在開庭陳述中指出，本案審理重點在於支聯會公開宣示「結束一黨專政」目標，是否構成煽動他人顛覆國家政權，以及此行為是否構成「推翻或破壞」中國現行體制。

香港支聯會過去曾指出，其目標是建立民主中國，並非意圖摧毀中國共產黨（CCP），而是希望該黨參與自由選舉。

人權組織、部分外國政府批評，針對知名民主人士的國家安全案件實為武器化法治以壓制異議。國際特赦組織亞洲副主任布魯克斯（Sarah Brooks）直言，「本案與國家安全無關，實為改寫歷史並懲罰那些拒絕遺忘天安門鎮壓受害者的人。」北京當局則稱，實施香港國安法，是為了在2019年香港反送中動盪後「恢復秩序」。

鄒幸彤向《路透》表示，「國家能囚禁人，卻囚禁不了思想；能封鎖事實，卻改變不了真相」。法院去年11月駁回她終止審理的申請，法官稱將依法審理，不容審判淪為政治壓迫的工具。

香港高等法院今日開庭審理一宗具指標性的國安案件，被告為已解散的組織「香港支援愛國民主運動聯合會」（下稱香港支聯會）與3名前領導人，分別為該會前主席李卓人、前副主席何俊仁及鄒幸彤。（歐新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法