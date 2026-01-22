為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    最大金主！美今正式退出 世衛組織未來蒙塵

    2026/01/22 16:42 編譯謝宜哲／綜合報導
    美國將於今日正式退出世界衛生組織。圖為美國總統川普。（路透）

    美國將於今日正式退出世界衛生組織。圖為美國總統川普。（路透）

    美國將於今（22）日正式退出世界衛生組織（World Health Organization，縮寫為WHO）。先前有警告稱，此事將對美國自身和全球健康造成衝擊，同時也違反美國法律，該法要求美國向世衛組織支付其拖欠的2.6億美元（約台幣82.2億元）會費。

    根據《路透》報導，美國總統川普在2025年就任總統的第一天就透過行政命令宣布美國將退出世衛組織。根據美國法律，美國必需提前1年通知並支付所有未繳的費用才能退出。

    美國國務院發言人22日表示，世衛組織未能有效控制、管理和共享訊息，已給美國造成數兆美元的損失，且川普已行使權力，暫停未來向世衛組織提供任何美國政府資金、支持或資源。

    發言人透過電子郵件說「美國人民已經向該組織繳納了足夠的費用，這項經濟打擊遠遠超過了對該組織任何財務義務的首付款。」

    世衛管理團隊縮減一半

    對世衛組織而言，美國的退出引發了一場預算危機，導致其管理團隊縮減一半，工作規模縮減，整個機構的預算也隨之削減。

    美國一直是世衛組織最大資金支持者，貢獻其總資金的約18%。世衛組織也將在今年年中裁減約四分之一的員工。

    全球衛生專家認為，美國退出世衛組織，對美國至全世界都帶來了風險。總部位於美國的非營利組織彭博慈善基金會公共衛生計畫負責人亨寧（Kelly Henning）稱，此事可能會削弱世界賴以發現、預防和應對健康威脅的系統和合作機制。

