給習近平利用的漏洞！ 美議員促停中國人免簽赴關島北馬里亞納

關島地標。（美聯社）

美國3名共和黨聯邦參議員，近日聯名致函川普政府，要求終止一項允許中國公民免簽進入美國領土的計畫，指該制度助長中國人「生產旅遊」，得以快速取得美國公民身份，可能對美國國家安全構成長期風險。

《哥倫比亞廣播公司新聞網》（CBS News）20日報導，共和黨籍聯邦參議員史考特（Rick Scott）、班克斯（Jim Banks）和穆林（Markwayne Mullin）15日致函國土安全部長諾伊姆和內政部長柏根，力促終止允許中國公民免簽證最長停留14天的「關島—北馬里亞納群島簽證豁免計畫」（Guam-CNMI Visa Waiver Program）。議員在信中指出，這項免簽證計畫「創造出名符其實的產業鏈，中國人在（馬里亞納群島）生產並取得美國公民身份，這已為美國帶來顯著安全威脅」。

這封聯名信時值史考特去年11月才提出，禁止來自中國等特定國家者在美國利用代理孕母生育子女。美國總統川普20日在就職一週年記者會上，也提到中國人「生產旅遊」問題，「中國人正把這做成一門大生意」，「他們來到這個國家，生孩子成為美國公民，得到所有福利」。

該計畫於2009年推出，允許持有香港護照者免簽證最長停留45天，數年後北馬里亞納首府塞班成了熱門的「生產旅遊」地點。拜登政府任內末期，將這項計畫擴大，允許中國公民無簽證最多停留14天。

3名議員舉出去年一名中國人被判入獄30天的案件為例，該嫌將另外8名中國人從塞班送到關島，這些人之後被發現出現在敏感軍事設施附近，議員表示，免簽證計畫構成長期安全風險，且利用該計畫在當地出生者，最終可能在聯邦政府申請高階職位，並因中文流利而獲得優先考慮任用，「這是一個持續存在的安全漏洞，會為（中國國家主席）習近平及其（中共）接班人樂於利用」。

不過，北馬里亞納群島無表決權眾議院代表金—辛德斯（Kimberlyn King-Hinds）的發言人表示，議員不支持改變該項計畫，「放在現今美國所有外國人出生總數的脈絡下來看，生產旅遊在關島—北馬里亞納並非重大問題，尤其每年有數百萬中國人赴美旅遊」。該辦公室提供數據顯示，當地生產旅遊已從2018年的581例大減到2024年58例。

