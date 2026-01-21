蓋茲基金會與OpenAI砸15.8億 推AI改善非洲醫療體系

蓋茲基金會和OpenAI合作「Horizon 1000」計畫，幫助非洲國家利用AI改善醫療體系。（擷取Gates Notes官網）

蓋茲基金會和OpenAI宣布建立一項5000萬美元（約新台幣15.84億元）的合作計畫，旨在幫助非洲國家利用人工智慧（AI）改善其醫療體系。

路透社報導，這項名為Horizon1000的計畫將與非洲各國政府和醫療界領袖合作，共同探索如何妥善運用AI技術，計畫首先在盧安達辦理。

微軟共同創辦人暨億萬富豪慈善家比爾．蓋茲（Bill Gates）在宣布該計畫啟動的部落格文章中表示：「在醫療工作者嚴重短缺、醫療衛生系統基礎設施匱乏的貧困國家，AI可以徹底改變現狀，擴大優質醫療服務的覆蓋範圍。」

他曾多次將AI描述為有史以來最具變革性的技術之一，並稱在專業醫療人員嚴重不足的地區，AI的作用尤為突出。他指出，根據估計，撒哈拉以南的非洲地區目前缺少約600萬名醫療衛生從業人員。

蓋茲基金會先前已啟動多項AI計畫，去年也在盧安達首都基加利（Kigali）建立了一個AI醫療中心。

比爾．蓋茲表示，Horizon1000的目標是在2028年底前觸及多個非洲國家的1000家基層醫療診所及其周邊社區。

這項計畫的發布，正值許多低收入國家面臨國際援助預算大幅削減之時。比爾．蓋茲去年12月表示，援助縮減已導致本世紀以來首次出現因為可預防因素死亡的兒童人數增加的情況。

