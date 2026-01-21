地球將在今年8/12失去重力「恐釀4千萬人死」？ NASA說話了！

最近網上瘋傳地球將在今年8月12日短暫失去重力。（法新社）

最近一則驚悚傳聞在網上掀起熱議，有人在多個社群平台宣稱地球將在今年8月某日短暫失去重力，屆時恐有數千萬人喪生，而美國太空總署（NASA）已經知道這件事，秘密開展計畫以因應重力消失後可能造成的災難性後果。不過NASA已經正式出面駁斥假消息，不少專家也跳出來痛批相關傳聞荒謬至極。

綜合外媒報導，新的一年才剛開始，TikTok、Instagram等平台就出現一則令全球網友不安的影片，並在網上病毒式擴散。影片宣稱有NASA已經計算出格林威治標準時間今年8月12日下午2點33分（台灣時間2026年8月12日晚間10點33分）左右，將有2個黑洞碰撞，產生的引力波將導致地球短暫失去重力約莫7秒鐘，這短短的7秒鐘恐造成地球上至少4000萬人口死亡，屆時全球重要基礎建設嚴重毀損，經濟崩潰至少持續10年以上。

深信該傳聞的網友指稱，2024年11月就有一份美國政府外洩文件揭露了NASA的「錨定計畫」（Project Anchor），該計畫旨在為地球面臨大規模災難做好準備，支持者認為NASA正在秘密進行這項計畫以應對即將到來的「失重力事件」，甚至還衍生NASA選擇不告訴世人真相的陰謀論。

對此，NASA官方出面駁斥假消息，強調地球重力環境完全正常，並無任何異常跡象。NASA指出，地球的重力來自其本身質量，除非地球質量例如地核、地函、地殼、水體、大氣出現極端且不可思議的大規模流失，否則重力不可能憑空消失。NASA直言，這類謠言通常都是利用AI生成技術或是經過剪輯的偽科學片段，結合人們對太空現象的未知恐懼，藉此騙取點閱率與流量。

科學界也有不少專家指出，除非地球瞬間消失或質量歸零，否則重力不可能像關燈一樣被「關閉」。針對傳言稱事件肇因是黑洞相撞產生的引力波，科學家表示引力波雖然存在，但極其微弱，即便發生劇烈的黑洞碰撞，抵達地球的引力波對人體的影響甚至比『一粒灰塵掉在頭上』還要輕微。此外，以人類現有技術，根本無法精確預測數月後引力波抵達地球的「精確秒數」，因此傳言給出如此精確的發生時間，怎麼想都不可能。

