川普就是要買下格陵蘭 歐盟無限期凍結美歐貿易協定

《彭博》報導，美國總統川普升高併吞格陵蘭的威脅，歐洲議會決定暫停對美歐貿易協定進行批准投票。知情人士透露，歐洲議會貿易委員會21日決定無限期延後投票，協定能否完成最終程序蒙上陰影。

報導說，協定已捲入美歐間因格陵蘭加劇的危機，跨大西洋聯盟瀕臨崩潰。川普揚言對歐洲一些國家徵收關稅，直到他得以購買丹麥領土格陵蘭為止。

關稅威脅促使歐盟對去年7月達成的美歐貿易協定的批准，重加考慮。協議對多數歐盟輸美產品課徵15％關稅，而美國出口歐盟的工業產品與一些農產品則免除關稅。該協議已部份實施，但仍須歐洲議會批准才能完成。

歐盟當時的讓步被視為是避免與川普展開全面貿易戰，以及維持美國對歐洲安全保證的努力。

但美國總統的格陵蘭最後通牒，使歐盟讓步太多的批評升溫。川普揚言，除非他能就「購買格陵蘭」達成協議，否則自2月1日起，將對8個歐洲國家加徵10％關稅，6月起升高至25％關稅。

在歐洲議會最大政治組織的高級議員17日提議延後美歐貿易協定的批准投票後，21日的決定是意料中事。

歐洲議會最大政黨、中間偏右的歐洲人民黨（EPP）領導人韋伯（Manfred Weber）21日說，「對我們歐洲人民黨以及對所有歐洲議會議員而言，除非我們釐清信任問題，否則歐盟不會批准任何協議，也不允許美國產品零關稅進入歐盟」。

