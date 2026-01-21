北約深陷危機！美歐為格陵蘭內訌 俄羅斯暗爽看好戲

格陵蘭首都努克樹立的格陵蘭旗。（法新社）

美國和歐洲為了格陵蘭問題劍拔弩張，俄羅斯樂看北大西洋公約組織（NATO）內訌。俄國外交部長拉夫羅夫20日說，北約深陷危機，並以俄國取得烏克蘭克里米亞，與美國想要格陵蘭相提並論。

《華爾街日報》20日報導，對於美歐為川普一心取得格陵蘭齟齬，克里姆林宮發言人佩斯科夫說，「解決格陵蘭兼併問題，川普將無疑名留青史，不僅是美國的歷史，也被載入世界史冊」，挑動川普的自尊心。外長拉夫羅夫20日說，北約「深陷危機」，他之前從未想像過會出現這樣的情況，北約成員國互相攻擊。



拉夫羅夫說，俄國僅是在觀察情勢發展，無意取得格陵蘭，駁斥川普所稱，若美國不取得格陵蘭，俄國就奪下的說法。不過，他顯然也祝福川普得償所願，將格陵蘭與俄國2014年首次奪取烏克蘭領土克里米亞相提並論，「克里米亞對俄羅斯聯邦的重要性，不亞於格陵蘭對美國」。

前英國國防部駐莫斯科和基輔武官佛爾曼（John Foreman）說，「這是正在分裂北美和歐洲的五級緊急狀況」，「俄羅斯必定在坐看好戲，心想好事一樁樁接著來」。不過他認為，若川普真的拿下格陵蘭控制權，擴大美國在北極的勢力存在，將澆熄俄羅斯這股竊喜，莫斯科已大舉投資北極，重開蘇聯時期軍事基地，並且打造全球規模最大的破冰船隊，以期取得壓倒其他北極國家的優勢。

為克宮工作的俄國政治分析家馬爾可夫（Sergei Markov）指出，美歐之間裂痕日漸擴大，可能開啟西方安全政策全面重新調整，而此重整將有利於俄羅斯。他發文揣測當前美歐緊張可能激化演變成雙方交火、北約瓦解，屆時烏克蘭沒有歐洲支持者，將落入俄國之手，達成以莫斯科的條件為準的和平，「格陵蘭是理想的解決方案」。不過，許多西方領袖視此情境發生可能性微乎其微，正努力說服川普，不必要一心尋求取得格陵蘭，避免貿易戰，維持北約團結。

