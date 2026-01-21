為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    家鄉菜被嫌臭 印度情侶獲美國大學賠償633萬元

    2026/01/21 23:19 即時新聞／綜合報導
    兩名印度籍博士生情侶，因「食物歧視」及校方後續的報復行為提出訴訟。印度料理「菠菜起司」示意圖。（資料照）

    兩名就讀於美國科羅拉多大學波德分校（University of Colorado Boulder）的印度籍博士生情侶，因微波午餐引發「食物歧視」爭議，隨後更遭到校方一系列報復對待，兩人為此提起民權訴訟，日前雙方正式以20萬美元（約新台幣633萬）達成和解。

    根據《BBC》報導，就讀人類行為學系的博士生普拉卡許（Aditya Prakash）於2023年9月時，使用校內的微波爐加熱其午餐「菠菜起司」（Palak Paneer），一名英國籍的職員卻當場指責他的食物散發出「刺鼻的臭味」，並聲稱校方明文禁止在微波爐微波強烈氣味的食物，然而，普拉卡許事後詢問「刺鼻食物」的具體定義時，校方竟回覆，「三明治不算，但『咖哩』算。」

    普拉卡許與同系博士生未婚妻巴塔查里亞（Urmi Bhattacheryya）也指控，自「微波爐事件」後，兩人隨即面臨校方的一系列歧視性待遇與報復性對待，包括原有的研究經費遭取消、助教職位被免除，連合作數月的導師也突然終止指導關係，學術生涯受到威脅。

    普拉卡許指出，這不單是食物的氣味問題，而是透過對「印度的傳統料理和飲食習慣」的偏見，進行隱性的種族歧視，並試圖縮減印度學生的生存空間。他回憶起，兒時在義大利上學時，也曾因食物味道被老師要求單獨用餐，類似事件使他深刻感受到「食物歧視」背後隱含的種族問題。

    在2025年5月對於「微波爐事件」與後續校方的報復行為提起民權訴訟後，雙方於同年9月達成和解。普拉卡許表示，這場訴訟的重點不在於得到任何金錢補償，而是希望對方可以因其歧視行為，付出相對應的代價，進而更加重視印度學生的權益。

    此案在網路上引發了廣泛討論，許多印度籍人士紛紛分享自己在西方國家因飲食習慣受辱的經歷。特別是針對「咖哩味」的歧視標籤，即使是像前副總統賀錦麗（Kamala Harris）如此優秀的人，也無法避免因食物（種族）而遭受侮辱。普拉卡許感嘆地說，「無論一個人在專業領域的表現多麼出色，這一切總會提醒你，因為你的膚色或國籍，你隨時有可能會被排擠。」目前，兩人已返回印度，並表示短期內沒有回美國的打算。

