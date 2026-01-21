鄰座狂灌10瓶酒噁吐他身上！英航只賠2000元 男氣炸轟侮辱

男子發文控訴，長達11小時的飛行途中，鄰座乘客因狂飲10瓶蘭姆酒後爛醉，竟嘔吐在他身上與座位，示意圖。（歐新社）

這場航程簡直是噩夢！搭乘英國航空男子發文控訴，他在長達11小時的飛行途中，鄰座乘客狂喝10瓶蘭姆酒爛醉，竟吐在他身上與座位上。更慘的是，班機全滿，他被迫全程坐在沾滿嘔吐物的座位上。航空公司事後雖致歉，卻只給50英鎊（約新台幣2200元）代金券補償，他憤而公開這段經歷。

《太陽報》報導，受害者麥肯錫（Bruce McKenzie）在社群平台上控訴這起飛行噩夢。他指出，在長達11小時的航程中，空服員在短短幾小時內，竟接連遞給他鄰座男乘客10瓶迷你蘭姆酒。男子酒精中毒神智不清當場嘔吐，他的衣物、座椅及地板全是嘔吐物。麥肯錫痛批，機組人員無節制提供酒品，是這場意外的「幫凶」。

當時班機客滿，沾滿嘔吐物的麥肯錫無處可坐，只能在簡單清理後，繼續坐回充滿異味的座位，飛完全程。他說，儘管空服員曾嘗試清理，但在長途航程中，難聞的氣味與潮濕感仍讓他感到尊嚴掃地、極度反胃。這不只是衛生問題，更嚴重影響飛行安全與環境，航空公司應負起全責。

事後麥肯錫收到英航的道歉信，內容雖坦承這次飛行體驗「令人無法接受」且有損尊嚴，但補償方案卻讓他氣炸。英航僅提出給予1萬點積分或一張50英鎊（約新台幣2200元）的代金券作為賠償。麥肯錫直言，數小時的恥辱與折磨，竟僅得到如此微薄的賠償簡直是種侮辱。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

