西班牙高鐵事故增至41死！現場發現「斷裂接頭」疑維護缺失

西班牙安達魯西亞（Andalusia）地區於18日發生高鐵脫軌相撞的重大事故，搜救現場傳來令人遺憾的消息，根據當地政府最新統計，隨著救難人員進入受損最嚴重的車廂深處，確認死亡人數已攀升至41人，成為西班牙近年來最慘重的鐵道交通災難。

綜合外媒報導，最新消息指出，事故現場的調查人員在脫軌點發現了一處「斷裂的軌道接頭」，消息人士透露，從該接頭的斷裂面可判斷出為長期的金屬疲勞痕跡，並非撞擊當下才產生的新斷裂。

這項發現讓調查重心從單純的「機械意外」轉向「維護缺失」。目前相關單位正緊急追查國營軌道運營商「Adif」的維修紀錄，釐清為何這處致命的零件問題在多次例行巡檢中皆未被通報，不排除涉及人為監管疏忽，而西班牙國家鐵路公司「Renfe」表示，事故原因仍然不明，暫且不會先妄下定論，西班牙鐵路事故調查委員會「CIAF」則尚未對此作出回應。

面對不斷攀升的傷亡數字，西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）也正式宣布全國進入為期三天的哀悼日，自週二（20日）起，西班牙全境公共建築降半旗誌哀，原本熱鬧的街頭與官方慶祝活動悉數暫停。桑切斯再次視察現場時，除慰問救難人員外，也對外發布嚴正聲明，強調政府勢必會進行全面且透明的鑑定調查，並給受害者家屬與國民清楚的交代。

受到該事件影響，西班牙交通部已下令對該路段同類型的軌道接頭進行「預防性全檢測」，目前連接馬德里與南部地區的高鐵動脈依然處於封閉狀態，數萬名旅客的行程受到影響，交通部表示，在確保所有軌道零件安全無虞前，該路段暫時不會貿然恢復通車。

