可恥、沒骨氣、出賣國安！英國批准中國超級大使館 罵聲四起

中國預定在倫敦興建的「超級大使館」在皇家鑄幣廠舊址。（法新社檔案照）

中國擬在英國倫敦新建「超級大使館」案，儘管因間諜活動和安全疑慮倍受爭議，但是英國政府經過多次延宕後，20日決定批准此案。這項決定立刻引來反對黨痛批，首相施凱爾為了促進他和中國的關係而犧牲國家安全，是「可恥」、「懦弱、沒骨氣」。

英國《衛報》、《天空新聞》20日報導，負責評估此案的英國住房、社區暨地方政府事務大臣利德（Steve Reed）20日宣佈批准這項大使館興建計畫。他在聲明中說，這項決定與去年2月間曾就此案舉行公眾諮詢的獨立規劃監察員之建議一致，他說，「在做這項決定時，所有實質因素都已納入考量」，此決定「現在是最後定案，除非在法院以司法挑戰成功」。

新建大使館預定地在英國皇家鑄幣廠舊址，鄰近倫敦景點「倫敦塔」，建成後將是中國在歐洲規模最大的大使館。這項大使館興建計畫遭英國不同政治光譜的居民、人權組織和對中強硬派反對，擔心將被用來監視和騷擾在英異議人士。

在多方反對下，利德將原定去年10月做決定的期限，兩度延後，到今年1月20日。英國政府批准時間點，正值首相施凱爾預定本月底前訪問中國。

保守黨影子社區事務大臣柯維立（James Cleverly）也批評工黨政府和首相這項決定，「是丟臉的懦弱行徑、完全沒有骨氣」。他說，任何政府的首要職責就是維護國家安全，「但是施凱爾確保這最重要的優先事項，置於他迫切想得到北京認可之後」，他批評工黨「出賣」行徑，證實該黨無法被信任能在國際舞台捍衛英國。

現任國會議員、前保守黨黨魁史密斯（Iain Duncan Smith）在利德宣佈批准後，痛斥這項決定是「災難」。同黨議員巴特爾（Priti Patel）指控施凱爾，在使館案投降，「向中國出賣國安」。

英國自由民主黨（Liberal Democrats）警告，批准這項計畫是首相「所犯的最大錯誤」，「將危害我國數據安全」。該黨外交事務發言人米勒（Calum Miller）說，「首相明知他今天的這個決定，將放大中國在英國的監控行為力度，並且危害我國數據安全，更不要說在英國的勇敢香港人的安全」，「他接受這些威脅，來促進他和中國的眉來眼去，這是大錯特錯」，「這個政府應該為其今天這項決定感到羞愧」。

去年2月反中國在倫敦興建「超級大使館」的民眾，在使館預定地皇家鑄幣廠舊址前示威抗議。（法新社檔案照）

