極端氣候重創南歐！ 西班牙柑橘產量恐創16年新低、價格翻倍

西班牙柑橘2025至2026年的產量恐創下近16年新低。（彭博社）

2026年開始，原為全球最大柑橘出口國之一的西班牙，受到極端氣候與地中海產區歉收的雙重打擊，預估將經歷16年來柑橘最慘淡的產季。

根據《世界柑橘組織》（WCO）最新數據指出，2025至2026年產季的西班牙柑橘總產量預計僅為559萬噸，不僅較前一季下降9.72%。而歐洲蔬果網也預估，西班牙柑橘2025至2026年度的產量為544萬噸，較前一季下降了10.7%，也比過去五個季度的平均產量下降了14.2%，恐創下近16年來的產量新低。

請繼續往下閱讀...

綜合西媒報導，造成減產的主因在於2025年末的氣候異常，瓦倫西亞（Valencia）等核心柑橘產區先是遭遇反常的特大暴雨導致根部腐爛，隨後又在1月初迎來罕見的夜間超低溫凍傷，導致作為冬季主力品種的臍橙（Navelina Orange）與檸檬產量銳減，市場供需失衡已達臨界點。

隨著收購價格攀升至近年高位，西班牙南部農村地區近期甚至出現了令人哭笑不得的組織性「柑橘竊盜團」。這些小偷專門鎖定如探戈（Tango）或納多柑（Nadorcott）等的高價品種，在深夜潛入果園大規模偷竊、採摘，而為了守住一整年的心血，不少西班牙果農也被迫加強巡邏，或在果園內安裝紅外線感應器與監控設備。當地警方也表示，這種針對「農產品」的組織犯罪，在以往豐收時期相當罕見。

然而，西班牙的缺口卻成了競爭對手的契機，數據顯示，埃及與摩洛哥的柑橘產業正趁勢逐步蠶食南歐市場。

農業分析師指出，這場危機也更加體現出氣候變遷導致地中海農業系統更加脆弱的問題，未來，傳統產區可能需要引進更耐旱、耐寒的改良品種，否則「昂貴」的果汁或柑橘製美食恐將成為歐洲消費者的生活常態。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法