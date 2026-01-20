為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    非洲南部洪災逾200死 莫三比克6國災情慘重

    2026/01/20 23:59 中央社
    莫三比克是這次淹水最嚴重的國家，已超過110人死亡。（歐洲新聞圖片社）

    南部非洲多國連續數週暴雨，引發大規模洪災，造成超過200人死亡，數十萬人受災，數萬棟房屋損毀。莫三比克已發布紅色警戒，南非則宣布進入國家災難狀態。

    南部非洲包括莫三比克、南非、辛巴威、馬拉威、尚比亞和馬達加斯加等6國，從去年底開始，已連續數週暴雨，造成大規模洪災。根據德國之聲（Deutsche Welle）報導，目前已有超過200人喪生，數十萬人受影響。

    莫三比克是這次受災最嚴重的國家，南非電視台eNCA於20日報導，目前當地已有超過110人死亡。莫國政府已發布紅色警戒。

    紅十字會與紅新月會國際聯合會（IFRC）經理佛勒（Rachel Fowler）接受路透社採訪表示，目前當地已有超過62萬人受影響，逾7萬2千棟房屋受損，道路、橋梁、醫療院所遭到損毀。目前死傷人數仍持續增加。

    南非政府也於18日宣布進入國家災難狀態。據當地電視台eNCA報導，目前已有38人死亡，數千棟房屋損毀。

    南非著名觀光景點克魯格國家公園（Kruger National Park）在關閉數日、疏散600名遊客後，已於19日宣布重新開放部分地區供1日遊。

    半島電視台（Al-Jazeera）報導，辛巴威政府表示，目前已有超過70人死亡，逾1000棟房屋損毀。學校、道路、橋梁遭洪水沖刷破壞。

    加拿大電視台新聞網（CTV News）報導，馬達加斯加、尚比亞、馬拉威也出現暴雨，造成災情，馬達加斯加有11人死亡。

    據德國之聲報導，世界銀行（World Bank）報告顯示，1980至2022年間，莫三比克遭遇28次颶風、20次洪災、15次乾旱。東南部非洲受氣候變遷影響，洪災日益頻繁且愈發嚴重。

