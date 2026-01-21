英國批准中國巨型使館稱「守法就沒風險」 裴倫德：中共從沒守過法！

IPAC主席裴倫德。（美聯社）

英國20日批准讓中國在倫敦新建「超級大使館」，引發輿論譁然，擔憂中國進一步滲透，興建工程也恐干擾地下電纜。不過施凱爾（Keir Starmer）政府卻稱「只要中國守法，就不會有風險」，讓對中政策跨國議會聯盟（IPAC）共同創辦人暨執行董事裴倫德氣炸，怒轟「重點就在於中國從來沒守法！」

中國擬在英國倫敦新建「超級大使館」案，除了因為中方劣跡斑斑的間諜活動和安全疑慮備受爭議，使館預定地遭揭露緊鄰連通倫敦金融城、影響數以百萬計本國和外國籍用戶的關鍵地下電纜和電信設施，且屢遭質疑恐成為北京間諜活動和跨境鎮壓巨型基地。

不過英國20日還是批准了該計畫，結果引來罵聲，但負責評估此案的英國住房、社區暨地方政府事務大臣利德（Steve Reed）在聲明中宣稱，「沒有任何跡象顯示批准大使館興建案之後的工程會干擾地下電纜，也沒有證據表明大使館的合法使用會造成這種干擾。另外，包括內政部和外交部在內的國安單位，都沒有針對電纜或地下設施與大使館鄰近的問題提出任何疑慮或反對意見。」

對此，裴倫德同日在X平台發文怒斥：「利德的理由是『只要中國守法，就不會有風險』。拜託，這不是在說廢話嗎？重點就在於中國從來沒在守法，他們之前駭進英國選舉委員會、國會和外交部的時候，難道有守法嗎？這種想法實在天真到讓人無言……」。

Digging into the planning decision by @SteveReedMP and this is ????



He argues that the cables don't present a risk if the Chinese behave lawfully. Well, duh!



They weren't behaving lawfully when they hacked the Electoral Commission, parliament, FCDO.



That's kind of the point? pic.twitter.com/jjoICxgSby — Luke de Pulford （@lukedepulford） January 20, 2026

