    國際

    馬克宏回應威脅 稱美企圖削弱歐洲並置於附屬地位

    2026/01/20 23:59 中央社
    法國總統馬克宏出席在瑞士達沃斯舉行的第56屆世界經濟論壇年會。（路透）

    法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天在世界經濟論壇（WEF）發表演說，指責美國日益激烈的競爭意在「削弱歐洲」。

    馬克宏在瑞士達沃斯（Davos）舉行的論壇戴著太陽眼鏡登台，以英語發表演說。他本月15日在伊斯特瑞（Istres）空軍基地演說時，右眼明顯發紅，隔天在艾里賽宮（Elysée）開會，稱因為眼疾而必須戴著太陽眼鏡。

    馬克宏說，「我們正走向一個沒有法治的世界」，似乎是強者法則說了算，他譴責「復甦的帝國主義野心」，並指責美國的競爭企圖「削弱」歐洲、將歐洲置於附屬地位。

    他主張法國與歐盟強化主權和自主性，同時捍衛有效的多邊主義；他特別提到法國參與了格陵蘭島的演習。

    他表示，歐洲應憑藉主權3大支柱來促進成長，即加強保護措施、簡化監管和促進投資。他認為，歐洲的競爭力落後於美國，歐洲人面對封閉或受保護的市場時「過於天真」。

    他還呼籲因應中國競爭力崛起，主張在歐盟層級提升投資力道，尤其是在創新方面，例如人工智慧（AI）、量子技術、綠色科技、國防和安全領域。

    他強調，歐洲應更加務實，他希望與歐洲聯盟執行委員會共同為「歐洲優先」打好基礎，以保護歐陸產業；當歐洲「不受尊重」時，也應採取強力措施，例如歐盟的「反脅迫工具」。

    談到美國總統川普為了取得格陵蘭島，不惜揚言對歐洲國家祭出新關稅措施時，馬克宏說：「各位能想像嗎？我們可能不得不對美國首度動用反脅迫機制，真是瘋狂。」

    他說，歐洲也許行動較遲緩，但可預測，且建立在法治之上，法國與歐洲重視主權、獨立性，以及聯合國及其憲章，「我們偏好法治，而非暴行」。

    川普預計明天在達沃斯發表演說。

