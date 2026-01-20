為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    阿蘇火山口邊發現直升機殘骸 直播鏡頭疑捕捉到墜毀瞬間

    2026/01/20 16:13 即時新聞／綜合報導
    有日本網友發現，在上午11點左右的即時畫面，可以看到螢幕中央火山口邊緣有一個飛行物正在下降。（圖擷自YT「阿蘇ライブカメラ～阿蘇火山博物館・草千里～」）

    日本熊本縣阿蘇山一帶今（20日）上午傳出繞行火山口的觀光直升機失聯，機上除了1名駕駛外，還載有2名台灣籍遊客，目前持續搜救中，警方在下午4點許表示，在阿蘇火山口附近發現疑似直升機殘骸，同時網路上也傳出疑似直升機墜落瞬間畫面。

    綜合日媒報導，熊本縣阿蘇廣域消防本部指出，今日上午11點左右，從阿蘇卡德利動物樂園（阿蘇カドリー・ドミニオン）起飛的1架觀光直升機失去聯繫，超過預定返航時間仍未返回，機上除了1名飛行員，還載有2名台灣籍旅客。

    消防單位指出，疑似是直升機偵測到撞擊狀況，並透過自動通報系統向消防部門發出通報。目前相關單位仍在調查中，確認事發經過。

    當地時間下午4點10分左右，警方通報在阿蘇中岳第一火口周邊的北側，目視確認到疑似直升機機體的物體，目前地面部隊正趕往現場附近。

    阿蘇火山博物館的火山口即時影像疑似拍到直升機墜落瞬間，有日本網友發現，在上午11點左右的即時畫面，可以看到螢幕中央火山口邊緣有一個飛行物正在下降，疑似還冒著黑煙。

