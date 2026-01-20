嚴防AI深偽影像侵害兒少 英擬推澳洲式「社群禁令」

英國政府19日宣布，正研議一系列加強保護兒少網路安全的新措施。（路透）

英國政府週一（19日）宣布，正研議一系列加強保護兒少網路安全的新措施，並將評估比照澳洲做法，全面禁止特定年齡以下兒童使用社群媒體。英國科技大臣肯達爾（Liz Kendall）表示，現行《網路安全法》並非終點，面對家長對心理健康、網路成癮及AI生成不當內容的深度憂慮，政府已準備採取更強硬行動。

據《路透》報導，英國政府19日表示，將全面檢視來自各國的研究與政策經驗，評估對兒童實施社群媒體禁令的實際效果，以及若付諸實施，如何確保制度可行。聲明指出，部會首長將赴澳洲考察，了解該國上月通過禁止16歲以下兒童，使用社群媒體的執行方式。

英國政府並未明確指出擬限制的年齡下限，但強調正研議「未滿一定年齡」的禁用方案，同時納入加強年齡驗證機制，以及重新檢視現行「數位同意年齡」是否過低等配套。官方指出，隨著兒童長時間接觸社群平台，對身心發展與心理健康的影響，已成各國政府與監管機構共同面對的課題。

此外，針對校園內的手機使用，政府擬推出更嚴格的指導綱領，以減少數位裝置對教學現場的干擾。這套綜合性的防護體系，旨在回應全球監管機構，對螢幕使用時間影響兒少大腦發育的共同疑慮。

