諷英國放棄戰略性島嶼 堅持要拿下格陵蘭的川普評：又弱又蠢

美國總統川普在社群發文嘲笑英國放棄具有戰略意義的島嶼是十足軟弱的行為。圖為川普20抵達白宮時朝媒體揮手。（歐新社）

針對英國計畫把查哥斯群島（Chagos Archipelago）中具有戰略意義的狄耶戈加西亞島（Diego Garcia）的主權讓給模里西斯，美國總統川普20日斥之是「十足的軟弱行為」，並稱此為「（美國）為何要拿下（丹麥海外屬地）格陵蘭的一長串國家安全理由之一」。

英國政府去年在法官推翻禁令後與模里西斯簽署協議，將查哥斯群島主權移交給模里西斯。根據協議，英國將以99年租金30億英鎊（約台幣1277億元）的方式，保留該群島中的狄耶戈加西亞島上的美英空軍基地的控制權。位於印度洋上的查哥斯群島曾是英國的海外屬地，群島中的最大島狄耶戈加西亞島上的基地，具有戰略重要性。

請繼續往下閱讀...

對此，欲拿下格陵蘭但遭歐洲各國反對的川普在社群媒體上發文酸說，「令人震驚的是，我們『精明的』北約盟友英國，目前正計畫將設有重要美軍事基地的狄耶戈加西亞島，毫無理由地拱手讓給模里西斯」；毫無疑問，「中國與俄羅斯顯然都注意到」英國此一「十足的軟弱行為」。

川普說，這些國際強權只認實力，所以美國在他只領導1年的現在，就獲得前所未有的尊重。川普批評英國拱手讓出如此重要的土地，是「愚蠢至極」之舉，也是美國為何要拿下格陵蘭的一長串國安理由之一，「丹麥及其歐洲盟友必須做出正確抉擇」。

英國政府20日未立即回應置評要求。

川普此前曾說，格陵蘭因中俄日益擴張影響力而對美國安全利益至為重要，並多次堅稱他不會再拿下格陵蘭上鬆口。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法