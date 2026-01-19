川普搶格陵蘭祭關稅》歐洲委曲不能求全 北約處十字路口

川普。（美聯社檔案照）

美國總統川普威脅對抵制美國取得格陵蘭的歐洲盟國加徵關稅，將貿易壓力與領土主權掛鉤，恐導致北大西洋公約組織（NATO）陷入成立70多年以來最嚴重的信任危機。

川普在社群媒體發文稱如果美國不接管格陵蘭，俄羅斯與中國就會捷足先登，強調只有美國才能保護格陵蘭安全。川普更在17日對歐洲8國祭出關稅威脅，直到這些國家同意美國擁有格陵蘭。

華爾街日報指出，川普的經濟威脅及對盟友價值輕蔑，令整個歐洲更感震驚。面對川普回鍋這一年來美國持續對大西洋彼岸傳統盟國的敵意，歐洲各國至今仍無所適從。

北約建立在西方民主國家休戚與共的理念上，依賴不僅軍事基礎設施，更有信任與政治凝聚力。美國對歐洲盟友信守承諾，在盟友受攻擊時出手捍衛的信念一直是北約嚇阻力量的基石。如今這種信任和承諾受到嚴重質疑，大西洋兩岸不少人憂心北約盟誓還能否恢復如初。

退役美國陸軍中將、前美國駐北約大使魯特（Doug Lute）說：「北約仍能存續，但作為70多年來維繫整個組織的信任已然破碎，因此將難以發揮有效作用。」

川普再次威脅要接管格陵蘭，考驗歐洲想透過有限讓步來轉圜的策略。歐洲領導人陷入兩難境地：既害怕進一步激怒川普，又得在守護格陵蘭上展現決心。

過去一年，儘管歐洲國家對川普處理貿易、俄烏戰爭以及跨大西洋關係的方式深感疑慮，但始終不願與川普撕破臉，策略本質採取一種以經濟利益換取安全保障的權衡。

歐洲領袖一直試圖用奉承和順從的方式來應對川普，北約秘書長呂特（Mark Rutte）去年夏天甚至幽默地稱川普為「爸爸」；但歐洲人越來越擔心這種低姿態根本無法奏效。

去年初川普政府再次上任後連番言詞抨擊與政策轉彎，讓歐洲感覺美國正背離二戰後建立的跨大西洋體系。川普政府在移民和言論自由問題上痛批歐洲傳統盟邦，同時威脅對歐洲商品加徵關稅，好不容易美歐達成貿易協議後，川普推動的俄烏和平再次重創跨大西洋夥伴間的信任。

北約唯一一次援引創始條約第5條「集體防衛」條款，是2001年911恐攻後集體表態力挺美國；然而如今川普一再表現出不願支持北約第5條的態度。

去年6月北約峰會前被問及是否支持集體防衛時，川普回答「這要取決於你的定義。第5條有很多種定義」；上週他在社群貼文稱「我懷疑若當我們需要北約時，他們會不會為我們挺身而出」。

川普多年的一貫觀點就是「美利堅治世」（Pax Americana）是美國沉重負擔，認為這種體系讓盟友得以佔美國便宜。

歐洲盟國意識到美國從「世界警察」角色抽身已不可免，但沒料到川普政府會表現得如此輕蔑與敵意。川普日前嘲諷丹麥保衛格陵蘭的能力時，稱對方實力不過是「兩架狗拉雪橇」，甚至指責丹麥及其他歐洲盟友向格陵蘭派遣軍事人員的做法危及世界和平。

英國廣播公司（BBC）指出，當前諷刺的是歐洲及北約正努力與川普政府合作，以保障一個歐洲國家（烏克蘭）的主權免受外部勢力（俄羅斯）侵害，但美國先是對委內瑞拉主權進行軍事干預並拘捕其總統，又繼續威脅另一個歐洲國家（丹麥）主權，尤其丹麥和美國還都是北約成員。

北約過去也曾經歷嚴重內部分歧，如1956年蘇伊士運河危機期間，美國迫使英、法停止入侵埃及，以及2003年美國入侵伊拉克遭法、德反對。

但曾擔任北約發言人13年、現任倫敦智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）的龍傑斯古（Oana Lungescu）

表示，之前那些對北約來說固然艱難，「可這一次的嚴峻程度實屬前所未見。在我看來，普丁和習近平肯定正樂於一旁看戲」。

