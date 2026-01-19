川普關稅大棒奏效？德軍「閃電撤離」格陵蘭 僅待48小時就走人

德軍突撤格陵蘭引爆揣測，任務未完就返國。（路透）

面對美國總統川普祭出的關稅大棒，歐洲盟友似乎開始動搖？根據德國媒體《圖片報》（BILD）披露，一支剛於上週五（16日）抵達格陵蘭的德國軍事偵察隊，在短短兩天後，18日便宣告撤離。由於川普16日才剛威脅要對德國等歐洲國家加徵關稅，德軍此時的「閃電撤退」引發外界高度聯想。

僅待48小時 德軍方：任務圓滿完成

報導指出，這支由15名士兵組成的德國偵察小組，16日才剛抵達格陵蘭，18日便搭機飛往丹麥哥本哈根。針對外界質疑是否受到美方壓力而「縮手」，德國行動指揮部發言人向《德新社》（DPA》強調，任務「並未中止」，而是「按命令完成」，且偵察結果「令所有人滿意」。

儘管德方否認，但撤離時機點確實極為敏感。川普16日在社群媒體發出最後通牒，點名丹麥、挪威、瑞典、法國、德國等8個反對美國接管格陵蘭的國家，揚言將從2月1日起對其商品加徵10%關稅，若局勢未變，6月將調升至25%。川普堅稱，為了反制中國與俄羅斯在北極的擴張，格陵蘭必須「在美國手中」。

對於川普的關稅威脅，歐洲理事會主席與歐盟執委會主席皆誓言將採取「協調一致的回應」。格陵蘭作為丹麥王國的自治領土，長期以來因其戰略位置與豐富的礦產資源，以及為了反制中俄的考量，而持續吸引著美國的高度興趣。

