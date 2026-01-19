為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    川普關稅大棒奏效？德軍「閃電撤離」格陵蘭 僅待48小時就走人

    2026/01/19 15:19 編譯陳成良／綜合報導
    德軍突撤格陵蘭引爆揣測，任務未完就返國。（路透）

    德軍突撤格陵蘭引爆揣測，任務未完就返國。（路透）

    面對美國總統川普祭出的關稅大棒，歐洲盟友似乎開始動搖？根據德國媒體《圖片報》（BILD）披露，一支剛於上週五（16日）抵達格陵蘭的德國軍事偵察隊，在短短兩天後，18日便宣告撤離。由於川普16日才剛威脅要對德國等歐洲國家加徵關稅，德軍此時的「閃電撤退」引發外界高度聯想。

    僅待48小時 德軍方：任務圓滿完成

    報導指出，這支由15名士兵組成的德國偵察小組，16日才剛抵達格陵蘭，18日便搭機飛往丹麥哥本哈根。針對外界質疑是否受到美方壓力而「縮手」，德國行動指揮部發言人向《德新社》（DPA》強調，任務「並未中止」，而是「按命令完成」，且偵察結果「令所有人滿意」。

    儘管德方否認，但撤離時機點確實極為敏感。川普16日在社群媒體發出最後通牒，點名丹麥、挪威、瑞典、法國、德國等8個反對美國接管格陵蘭的國家，揚言將從2月1日起對其商品加徵10%關稅，若局勢未變，6月將調升至25%。川普堅稱，為了反制中國與俄羅斯在北極的擴張，格陵蘭必須「在美國手中」。

    對於川普的關稅威脅，歐洲理事會主席與歐盟執委會主席皆誓言將採取「協調一致的回應」。格陵蘭作為丹麥王國的自治領土，長期以來因其戰略位置與豐富的礦產資源，以及為了反制中俄的考量，而持續吸引著美國的高度興趣。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播