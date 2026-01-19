為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    北韓駭客組織利用Naver、Google廣告散布惡意軟體

    2026/01/19 15:49 中央社
    一份最新報告指出，與北韓有關的駭客組織近期利用南韓入口網站Naver及Google線上廣告系統，發動手法精密的惡意軟體散布行動。

    韓聯社（Yonhap）今天披露，根據資安公司Genians Security Center發布的線上威脅評估報告，一個名為Konni的駭客組織，利用入口網站的廣告系統，發動進階持續性威脅（APT）攻擊行動。這個駭客組織與Kimsuky等多個平壤支持的駭客團體有關。

    報告指出，該組織利用線上廣告中稱為「點擊追蹤」（click tracking）的流程，這種機制會在使用者被導向廣告主網站前，先經過中介網頁連結。

    Konni被發現利用偽造的中介連結，將使用者重新導向至存放惡意檔案的外部伺服器。

    報告表示，Konni最初鎖定利用Naver的廣告基礎設施，但近期已擴大攻擊範圍，轉而利用Google的廣告系統。

    分析人員還在惡意軟體程式碼中發現波賽頓攻擊（Poseidon-Attack）字眼，顯示駭客組織可能以波賽頓（Poseidon）為代號，系統性管理這波攻擊行動。

    資安專家警告，這波行動凸顯北韓國家支持的網路攻擊手法日益精進，並提醒使用者切勿開啟電郵附件中可疑的廣告連結，尤其是包含連結檔案的捷徑。

